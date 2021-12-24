Міністерство оборони України суттєво розширило список спеціальностей та професій для жінок, яким потрібно стати на військовий облік. Так, вже з 2022 року вони будуть зобов’язані з’явитися до військкомату.

І якщо для України такі зміни – новина, то у багатьох країнах військовий вишкіл для представниць жіночої статі є цілком звичайною практикою.

Факти ICTV зібрали список всесвітньо відомих жінок, які служили в армії.

Королева Єлизавета II

Будучи британською принцесою, вона стала першою жінкою із королівської родини в армії. Відомо, що у 1945 році вона була у лавах жіночих загонів самооборони – і зробила це добровільно. Її служба тривала п’ять місяців.

Галь Гадот

Ізраїльська актриса та модель також служила в армії. Так, вона потрапила під призов вже успішною моделлю. Її перебування в Армії оборони Ізраїлю тривало два роки – вона служила як фітнес-інструктор.

Принцеса Анна

Єдина донька Єлизавети II хоча й не проходила службу в армії, але вже нагороджена престижними званнями. Вона – головний маршал авіації та генерал. Анна всіляко допомагає армії Великої Британії, за що отримала повагу воєначальників.

Алона Тал

Актриса, відома за ролями у серіалах Надприродне та Шпигун, також віддала борг Ізраїлю. Вона служила два роки. І, за її словами, отриманий досвід допоміг їй грати ролі персонажів зі складним характером.

Кронпринцеса Вікторія

Майбутня королева Швеції хоча й не служила так довго, як ізраїльські знаменитості, але базові навички за півтора тижня отримала. Вікторія проходила навчання у Міжнародному центрі збройних сил Швеції. Натомість її молодша сестра, принцеса Мадлен, вирішила пов’язати своє життя з армією — зараз вона має звання сержанта ВДВ.

Джулія Леві-Бекен

Ізраїльська актриса відома зніманню у фільмах та серіалах – Чемпіонка, Шпигунка та Антураж. Її служба в ЦАХАЛ тривала два роки – за цей період вона здобула цінний досвід, який активно використовувала в ролі шпигунки.

Королева Маргретте II

Королева Данії має престижне звання – верховна головнокомандувачка Збройних Сил. 12 років Маргретте була рекрутом жіночого відділення Повітряної ескадрильї. Вона також має зв’язок з армією Великої Британії і звання майора ВПС.

Хадас Ярон

Акторка стала першою ізраїльтянкою – лауреаткою Венеційського кінофестивалю. До цього вона також служила два роки в армії – одразу після закінчення середньої школи. І хоча вона мала можливість скоротити термін, Хадас не скористалася особливим ставленням до жінок.

Бельгійська принцеса Єлизавета

Ще одна представниця королівської родини – донька короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди. Дівчина ще з юних років пов’язала своє життя з військовою справою – вона пройшла навчання у Королівській військовій школі, де також виросли і її родичі. Вона – перша у черзі наслідування трону Бельгії.

Орлі Шошан

Ізраїльська актриса, відома усьому світу завдяки зніманням у кількох епізодах Зоряних війн. Дворічна служба в армії Ізраїлю дала їй поштовх у кар’єрі – її майстерність володіння зброєю підкупила режисерів космічної саги. І хоча у фільмах вона більше не з’являється, зараз Орлі відкрила свій вебсайт та успішно продає власні лінії спортивного одягу та спідньої білизни.

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