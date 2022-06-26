Ранок 26 червня жахнув Україну обстрілом житлових будинків Києва російськими ракетами. Серед постраждалих – 7-річна дівчинка, а також громадянка Росії, яка втекла від обстрілів РФ із Сєвєродонецька.

На цю трагічну подію звернуло увагу як суспільство, так і зірки, які не стали мовчати про те, що сталося, і закликали світ не ігнорувати ситуацію.

Реакція зірок на ранковий обстріл Києва – далі у матеріалі.

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Український телеведучий Григорій Решетник опублікував відео від рятувальників, які першими опинилися на місці події.

– Київ сьогодні… Вже навіть слова підібрати складно. Шалена лють, біль, співчуття… Але водночас віра в країну та ЗСУ. Боже, бережи Україну! Ми обов’язково вистоємо та переможемо! – підписав ролик Григорій.

Телеведучий Володимир Остапчук також не мовчить, опублікував аналогічне відео від ДСНС.

– Нелюди, орки, бомбять с*ки мирний будинок, – коротко висловив свої емоції Володимир.

Ще один телеведучий Микита Добринін показав кадри з евакуацією 7-річної дівчинки з-під завалів, а також наслідки влучення ракети до будинку.

– З самого ранку ракети продовжують бити по Україні. Чотири прильоти з чотирнадцяти вдарили по мирних. Дорослі, діти… Рашисти нікого не шкодують. Росія продовжує цей геноцид проти України та українців, – запевняє Микита.

Анатолій Анатоліч розкритикував Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну в Україні. Він опублікував знімок з евакуацією 7-річної дівчинки, яка постраждала після обстрілу. На цьому тлі Регіна у своєму Telegram каналі робить опитування про дітей та матерів.

Дружина Анатолія Анатоліча Юлія Бойко також не мовчить. Вона вважає, що на росіян чекає пекло, як і тих, хто мовчить про війну.

– Горіти вам усім у пеклі росіяни, які замовчують про війну. Ублюдок вбиває звичайних невинних людей та дітей! Кожну секунду! Поки там сидите, закривши свої сцикливі роти. Прокиньтеся! Ви співучасники величезного горя, геноциду та злочину. Ця кров та сльози на руках кожного з вас, – емоційно прокоментувала Юлія.

Телеведуча Тетяна Висоцька заявила, що до таких подій звикнути неможливо, навіть за умов війни.

– До цього неможливо звикнути. Це не може емоційно не вражати, хоч би як налаштуватися і стиснути зуби. Особливо коли під завалами чути крик дитини. Особливо коли є свої діти. Мер Кличка у нашому ефірі повідомив, що семирічну дівчинку дістали, вона у стабільному стані. Нині рятують її маму, – розповіла Тетяна.

Актор і шоумен Дядя Жора відреагував на подію, і запитує, як таке може відбуватися у 21 столітті.

– Київ сьогодні прокинувся від вибухів. Рашисти потрапили в житловий будинок і в дитячий майданчик, на місці якого зараз величезна прірва… Цю маленьку дівчинку врятували, а під завалами ще залишається її мама, яку намагаються витягнути з-під плити, та батько… не живий. Є ще жертви. Як це може відбуватися у 21 столітті? Чому весь світ не може поставити на місце одного х..ла, який чинить геноцид? Чому мають страждати діти? Вмирати мирні люди? Немає прощення рашистам за те, що вони роблять, – емоційно висловився актор.

Леся Нікітюк спробувала довести росіянам, що це житловий будинок, а не військовий об’єкт.

У Instagram вона опублікувала фото зруйнованого будинку і запитала підписників з РФ, чи бачать вони військовий об’єкт.

Наталія Могилевська не приховувала своїх емоцій, адже росіяни бомблять її рідне місто.

– Бомбять мій рідний Київ! Від безсилля та своїх поразок на фронті вони знущаються з нас. Я впевнена, що це агонія. Співчуваю, мої рідні. Тримаємось! Якщо я буду потрібна – завжди поруч, – заявила Могилевська.

Ведуча Марина Леончук розкритикувала дії Росії, і заявила, що страждає не лише Київ, а й інші міста України.

– 26 червня. Київ. Ранок. Вибухи в центрі столиці України – і це ранок чи день чи ніч кожного українця, бо сьогодні Київ, учора Сарни, Харків, Миколаїв, Лисичанськ, позавчора Суми і так безперервно, у кожному місті чи селі, які обстрілюють ракетами російські військові злочинці. Для них надзвичайно небезпечні об’єкти – це дитячі садки чи будинки, де сплять цілі сім’ї, батьки з дітьми, лікарні та школи, – вважає Марина.

Співачка Alyona Alyona також розкритикувала Білорусь, а також закликала Європу відреагувати на цю трагедію.

– Яку? Скажіть мені, яку загрозу становила ця дівчинка, її мама (до речі, громадянка Росії) та тато, живучи у звичайному багатоповерховому будинку для Росії? Чи для Білорусії? Житлові будинки у прикордонних містах, бабусині будинки, городи, сарани зі худобою… Завжди шукала щось хороше там, де його, на жаль, немає. Якщо Білорусь і живе, то десь за кордоном і з 2020 року. Де ж це оспіваний партизанський рух? Затих, завмер і мовчки дивиться. Ганьба! – вважає співачка.

Телеведуча Лідія Таран у коментарях під публікацією Євгенії Цвєтанської розповіла, що ракета потрапила до її будинку.

Телеведуча Маша Єфросиніна вважає, що так підло обстріляти житловий будинок у неділю, коли люди сплять – типовий стиль росіян.