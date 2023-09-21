Музикант і захисник Віталій Козловський опублікував нові фото з фронту. На них він показав спалені російські авто.

В Instagram-stories Віталій оприлюднив серію знімків, якими вирішив нагадати шанувальникам про себе. На фото він позує у формі на тлі російського спаленого заліза.

– Залишу це фото тут, щоб ви згадали про мене. Незважаючи ні на що, не забувайте усміхатися, – написав на фото Козловський.

Гора російського заліза: Козловський поділився новими фото з фронту / 2 зображення

Раніше ми писали про те, що Віталій Козловський пройшов посвяту в артилеристи. Він показав відео, на якому здійснює постріл зі 122-мм системи Д-30.

Зараз дивляться

Після його побратими здійснили низку традицій – дали йому понюхати запах газів від відстріляного снаряда, обмазали обличчя нагаром із гільзи, а потім і зовсім вдарили нею по п’ятій точці артиста.