Музикант і захисник Віталій Козловський опублікував нові фото з фронту. На них він показав спалені російські авто.
В Instagram-stories Віталій оприлюднив серію знімків, якими вирішив нагадати шанувальникам про себе. На фото він позує у формі на тлі російського спаленого заліза.
– Залишу це фото тут, щоб ви згадали про мене. Незважаючи ні на що, не забувайте усміхатися, – написав на фото Козловський.
Раніше ми писали про те, що Віталій Козловський пройшов посвяту в артилеристи. Він показав відео, на якому здійснює постріл зі 122-мм системи Д-30.
Зараз дивляться
Після його побратими здійснили низку традицій – дали йому понюхати запах газів від відстріляного снаряда, обмазали обличчя нагаром із гільзи, а потім і зовсім вдарили нею по п’ятій точці артиста.
Читайте також:Верхи на танку: Козловський показав відео з побратимами