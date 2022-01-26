Попри численну кількість негативних новин в інформаційному просторі та загрозу вторгнення РФ в Україну, користувачі мережі продовжують розряджати ситуацію жартами.

Факти ICTV вирішили зібрати добірку мемів про воєнно-політичну ситуацію в країні.

Одним із найпопулярніших став мем, який оприлюднили на офіційному акаунті України у Twitter.

На картинці можна побачити види головного болю, які спричинені різними чинниками: мігренню, підвищеним тиском і стресом. Проте найсильніший головний біль викликає життя поруч із Росією.

— Ukraine / Україна (@Ukraine) December 7, 2021

Журналіст Ростислав Крамар поділився зображенням про події в Європі й те, як на них реагують інші країни.

Також у мережі можна знайти багато мемів про підтримку України іншими державами, російські ЗМІ та паніку, яка панує навколо.

– Гельсінкі.

– Рід занять? (співзвучно зі словом “окупація?”)

– Ні, просто в гості.

Нагадаємо, що загроза вторгнення Росії в Україну виникла з кінця жовтня. Тоді РФ почала стягувати війська до українських кордонів.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, у разі відкритої атаки українське військо готове дати відсіч, а міжнародні партнери обіцяють допомогти з озброєнням.

Водночас українські політики сподіваються, що міжнародна спільнота зможе дотиснути Путіна, і російський президент вгамується.