Уже сьогодні, в ніч із 31 жовтня на 1 листопада святкують Геловін, який оповитий містикою. Зарубіжні селебриті обожнюють це свято, тому влаштовують на честь нього вечірки. Наприклад, американський мільярдер Ілон Маск орендував замок Бран в Румунії, куди запросив багато зірок.

Запрошення на вечірку в замок Дракули отримали – акторки Анджеліна Джолі і Джулія Сандстрем, співзасновник PayPal Пітер Тіль, співзасновники Google Сергій Брін і Ларрі Пейдж та інші не менш відомі особистості. Про це повідомляє телеканал Stirileprotv.

Усі запрошені проживатимуть у гостьовому будинку в Брані. Ба більше, на приватній території був поданий запит щодо дозволу на посадку кількох приватних вертольотів.

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У цьому районі відбудеться приватна вечірка за участю сотень гостей, голлівудських зірок, а також кількох мільярдерів і бізнесменів. Очевидно, буде весело і гаряче.

Варто зазначити, що в Україні теж святкують Геловін. Хоч це свято прийшло в нашу країну відносно нещодавно, воно встигло прижитися.

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