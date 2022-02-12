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Go-A відкрили фінал відбору на Євробачення

12 Лютого 2022, 18:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Go-A відкрили фінал відбору на Євробачення

Український гурт Go-A, який представляв Україну на Євробаченні 2021 року, відкрив фінал відбору на Євробачення 2022.

Музичний колектив виконав пісню Шум, з якою виступав на міжнародному пісенному конкурсі. Go-A не стали повторювати повністю свій номер, так, солістка Катерина Павленко постала у новому образі – з відвертим декольте. Верх її сукні прикрашали ворони.

Глядачі шумно прийняли Go-A. Користувачі мережі також позитивно відреагували.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, відбувається фінал відбору на Євробачення 2022 від України. Онлайн-трансляцію фіналу відбору дивіться на фактах ICTV.

За право представляти Україну на Євробаченні 2022 борються вісім учасників.

Порядок виступу фіналістів відбору на Євробачення:

  1. гурт Cloudless;
  2. Michael Soul;
  3. гурт Our Atlantic;
  4. Barleben;
  5. гурт Kalush Orchestra;
  6. Roxolana;
  7. Wellboy;
  8. Аліна Паш.

Усі пісні фіналістів нацвідбору на Євробачення 2022 – слухайте на Фактах ICTV.

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Теги
Go-A , Євробачення
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