Український гурт Go-A, який представляв Україну на Євробаченні 2021 року, відкрив фінал відбору на Євробачення 2022.

Музичний колектив виконав пісню Шум, з якою виступав на міжнародному пісенному конкурсі. Go-A не стали повторювати повністю свій номер, так, солістка Катерина Павленко постала у новому образі – з відвертим декольте. Верх її сукні прикрашали ворони.

Глядачі шумно прийняли Go-A. Користувачі мережі також позитивно відреагували.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, відбувається фінал відбору на Євробачення 2022 від України. Онлайн-трансляцію фіналу відбору дивіться на фактах ICTV.

За право представляти Україну на Євробаченні 2022 борються вісім учасників.

Порядок виступу фіналістів відбору на Євробачення:

гурт Cloudless; Michael Soul; гурт Our Atlantic; Barleben; гурт Kalush Orchestra; Roxolana; Wellboy; Аліна Паш.

Усі пісні фіналістів нацвідбору на Євробачення 2022 – слухайте на Фактах ICTV.