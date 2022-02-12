Український гурт Go-A, який представляв Україну на Євробаченні 2021 року, відкрив фінал відбору на Євробачення 2022.
Музичний колектив виконав пісню Шум, з якою виступав на міжнародному пісенному конкурсі. Go-A не стали повторювати повністю свій номер, так, солістка Катерина Павленко постала у новому образі – з відвертим декольте. Верх її сукні прикрашали ворони.
Глядачі шумно прийняли Go-A. Користувачі мережі також позитивно відреагували.
Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, відбувається фінал відбору на Євробачення 2022 від України. Онлайн-трансляцію фіналу відбору дивіться на фактах ICTV.
За право представляти Україну на Євробаченні 2022 борються вісім учасників.
Порядок виступу фіналістів відбору на Євробачення:
- гурт Cloudless;
- Michael Soul;
- гурт Our Atlantic;
- Barleben;
- гурт Kalush Orchestra;
- Roxolana;
- Wellboy;
- Аліна Паш.
Усі пісні фіналістів нацвідбору на Євробачення 2022 – слухайте на Фактах ICTV.