Здивувала суддів і глядачів шоу Україна має талант у п’ятому випуску еквілібристка Богдана Ткаченка.

Богдана вразила своєю гнучкістю і зачарувала всіх, хто дивився на неї. Крім того, після виступу Ткаченко встановила новий світовий рекорд – підняла з підлоги 15 яблук за хвилину. Попередній рекорд належав сестрам Росс. Останні 70 років його ніхто не наважувався повторити.

Коли Богданові було лише півтора місяці, лікарі поставили їй діагноз – гіпермобільність суглобів. Її мама злякалася, бо думала, що це патологія. Але потім дізналася, що якщо направити діагноз у потрібне русло, це може зіграти дитині на користь.

У чотири роки Богдана потрапила до циркової студії, наразі вона рекордсменка.

Раніше ми писали, що в п’ятому випуску Україна має талант слюсар-автомеханік встановив новий світовий рекорд. Чоловік жонглював 50-кілограмовою гирею, яка горіла із зав’язаними очима.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У п’ятому випуску додаткове крісло суддів зайняв олімпійський чемпіон Жан Беленюк.