Співак Влад Дарвін висловився про зраду українського режисера Тараса Голубкова.

Зізнається, йому шкода, що так сталося, оскільки вважав Голубкова перспективним режисером для нашої країни.

– Він таку динаміку показував. Зняв стільки вартісних робіт для України. Його вчинок, звичайно, це не просто зрада, це кримінальна справа. Він обманним шляхом перетнув кордон, обдурив державу, Мінкульт. Це гірше, ніж Ані Лорак і Регіна Тодоренко, – наголосив Дарвін.

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Нагадаємо, близько тижня тому стало відомо, що Тарас Голубков обманом виїхав до Росії, де зняв кліп для Клави Коки, яка підтримує війну в Україні.

Режисер виїхав за межі України, скориставшись своїм статусом і сказавши, що йому потрібно це для зйомок документального фільму про повномасштабну війну.

Після того, як з’явилися кадри Голубкова на знімальному майданчику кліпу для артистки країни-агресора, режисер закрив свої соцмережі. А виїзд для українських зірок, які дійсно виїжджали за кордон для допомоги Україні, опинився під загрозою.

Фото: Влад Дарвін