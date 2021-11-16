Головні герої перших двох частин Мисливців за привидами розповіли, що думають про новий фільм Мисливці за привидами: З того світу. Білл Мюррей, Ден Ейкройд та Ерні Хадсон вважають, що режисер написав чудовий сценарій для гідного продовження історії.

Ці актори разом зіграли в оригінальній дилогії 80-х Мисливці за привидами та Мисливці за привидами II, рятуючи світ від навали привидів та іншої нечисті. Тоді обидві картини тепло прийняли як багатомільйонна публіка, так і критики. Після успіху, на ТБ з’явилися мультсеріали, а у 2016 році на екранах кінотеатрів показали рімейк від Sony, але з жіночими персонажами у головній ролі.

– Джейсон Райтман написав чудовий сценарій – він сповнений душі і передає всю атмосферу та стиль перших частин. Ми просто прочитали його і подумали – Зараз слушний час, – розповів Ейкройд.

Відомий актор Білл Мюррей також розповів свою думку про режисера нової картини.

– Джейсон – син першого режисера Мисливців за привидами, Айвена Рейтмана. У нього був свій підхід, тому що він виріс на цьому фільмі, хоча він був скалкою в дупі під час знімання перших двох картин, — продовжив Мюррей.

Нагадаємо, що прем’єра нового фільму Мисливці за привидами: З того світу відбудеться в Україні 18 листопада, і історія розповість про підлітків, яким доведеться продовжити небезпечну справу їхнього дідуся.