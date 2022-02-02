Рівно сім років тому світ сколихнула трагічна новина про смерть українського артиста Кузьми Скрябіна.

Страшна автокатастрофа забрала видатного музиканта, проте він досі живе у серцях мільйонів шанувальників, а його пісні з роками не встрачають популярності. Сьогодні, 2 лютого, пам’ять Кузьми Скрябіна публічно вшановують українські зірки.

Радіоведуча Юлія Карпова у сторіз на особистій сторінці в Instagram опублікувала фото з Кузьмою та поділилася спогадами, які пов’язані з артистом.

– Кожна нова зустріч була душевнішою попередньої. Юльчик, маленька! – кричав щоразу і обіймав з усіх сил. Зустрічались на “годинку” і випадали з життя на півдня. Я ні разу не силач і триматись не вмію, коли втрачаю своїх людей. Вперто бережу твоє “буду чітко вчасно” в телефоні і так чітко пам’ятаю солоний присмак зірваного в кров голосу. 7 років як пам’ятаю. Я так за Тобою, – написала Юлія.

Ведучий Слава Дьомін оприлюднив серію фото із Кузьмою та зізнався, що завжди сміється, згадуючи музиканта.

– Чувак! 7 років без тебе! Але якщо тебе пам’ятають, значить ти живий! Коли згадую тебе, то завжди ржу. Особливо з пісень з матюками, які ти ставив у себе вдома, – написав Дьомін.

Також Слава Дьомін опублікува фрагмент одного із останніх інтерв’ю артиста.

– Це було завжди ржачно! А потім 02.02.2015, – написав ведучий.

Гурт Антитіла в пам’ять про Кузьму опублікував відео з концерту, на якому Тарас Тополя в унісон з шанувальниками виконує пісню Люди як кораблі.

– Геній живе, поки живе його музика. Маємо за честь нести творчість Андрія крізь роки, – написали учасники гурту Антитіла.



Учасники гурту Скрябін поділилися серією фото з Андрієм Кузьменком, а також анонсували концерт пам’яті.

– Вже 7 років гурт Скрябін гастролює без Андрія, але на цих концертах Скрябін звучить так само переконливо, як і за часів Кузьми, адже Скрябін – це його пісні, – додали вони.

До сьомої річниці смерті Скрябіна співачка Руслана записала баладу-реквієм Ти ще відкриєш очі.

– Я вірю… я знаю…ти ще відкриєш очі… Я співаю тобі, як можу, як вмію, серцем… Тебе не обійняти, не побачити, та тебе не забути… Ти у моєму серці, – написала Руслана.

Співачка Наталія Могилевська також опублікувала фрагмент з концерту пам’яті Андрія Кузьменка, зазначивши, що дуже сумує за своїм другом.