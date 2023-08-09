Навколо конкурсу краси Міс Всесвіт розгорівся скандал – шість учасниць в Індонезії звинуватили організаторів у сексуальних домаганнях. У поліцію було подано заяви, і місцеві правоохоронні органи планують почати розслідування.

Так, конкурс в Індонезії проходив з 29 липня до 3 серпня. Його учасниці зізналися, що організатори змушували їх роздягатися до білизни, щоб перевірити тіло. Моделі додали, що їх змушували оголюватися в присутності понад 20 осіб – майже всі були чоловіками. Також дівчат фотографували топлес. Місцева адвокатка Мелліса Ангграєні, яка представляє заявників, упевнена, що в цих процедурах не було потреби.

Одна з учасниць Міс Всесвіт заявила, що її змушували позувати у відвертих позах і розкривати ноги.

Інцидент викликав справжній ажіотаж – на скандал звернуло увагу і міжнародне представництво конкурсу Міс Всесвіт. Там заявили, що стежитимуть за ситуацією і проведуть свої розслідування.

Проте долі деяких дівчат складаються добре після участі в конкурсі. Наприклад, Міс Україна Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко вийшла заміж. Це сталося ще навесні цього року. Дівчина приховувала цей факт, а потім показала зворушливі знімки.