Повномасштабна війна в Україні вплинула на кожного громадянина нашої країни. Ми змінилися не тільки внутрішньо, а й зовні. Постійні стреси, переживання і дії країни-агресора даються взнаки, і часто не найкращим чином.

До Дня Незалежності Факти ICTV вирішили скласти добірку з людей, на плечі яких після 24 лютого 2022 року лягла необхідність ухвалювати важкі та важливі рішення.

Як змінилися президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов і міністр оборони України Олексій Резніков за 1,5 року війни – фото до і після.

Володимир Зеленський

На першому фото – президент вітає українців із Новим роком 2022. Він усміхнений, з блискучими очима, сповненими віри в краще. На другому кадрі глава України зазнімкований під час робочої поїздки до Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей у червні 2023 року.

За останні 1,5 року у Зеленського сотні таких поїздок, крім яких є й інші важливі справи.

Валерій Залужний

На фото зліва Валерій із дружиною – усміхнений, легкий, щасливий. На другому кадрі головнокомандувач ЗСУ серйозний, сконцентрований, втомлений, проте напевно думає про те, як перемогти противника.

Кирило Буданов

На першому кадрі начальник ГУР Кирило Буданов зображений практично на початку повномасштабної війни, на другому – в квітні 2023 року.

Олексій Резніков

Усміхнений, закоханий, щасливий – саме такого міністра оборони України ми можемо побачити на фото ліворуч, на якому він зображений зі своєю дружиною, телеведучою Юлією Зорій. Зараз же в нього серйозний і сконцентрований вигляд.

Варто зазначити, що справді на обличчях українців наразі не так часто можна побачити усмішки, а в очах помітити блиск, проте в нас є найважливіше – віра в наших захисників і згуртованість, під час якої кожен на своєму шляху робить те, що допомагає наблизити перемогу України.