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Фото до і після: як змінилися Зеленський, Залужний, Буданов, Резніков за 1,5 року війни

24 Серпня 2023, 12:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Як Зеленський та Залужний змінилися за війну

Повномасштабна війна в Україні вплинула на кожного громадянина нашої країни. Ми змінилися не тільки внутрішньо, а й зовні. Постійні стреси, переживання і дії країни-агресора даються взнаки, і часто не найкращим чином.

До Дня Незалежності Факти ICTV вирішили скласти добірку з людей, на плечі яких після 24 лютого 2022 року лягла необхідність ухвалювати важкі та важливі рішення.

Як змінилися президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов і міністр оборони України Олексій Резніков за 1,5 року війни – фото до і після.

Володимир Зеленський

На першому фото – президент вітає українців із Новим роком 2022. Він усміхнений, з блискучими очима, сповненими віри в краще. На другому кадрі глава України зазнімкований під час робочої поїздки до Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей у червні 2023 року.

За останні 1,5 року у Зеленського сотні таких поїздок, крім яких є й інші важливі справи.

Владимир Зеленский

Фото: Офіс президента

Валерій Залужний

На фото зліва Валерій із дружиною – усміхнений, легкий, щасливий. На другому кадрі головнокомандувач ЗСУ серйозний, сконцентрований, втомлений, проте напевно думає про те, як перемогти противника.

Валерій Залужний

Фото: Gettyimages

Кирило Буданов

На першому кадрі начальник ГУР Кирило Буданов зображений практично на початку повномасштабної війни, на другому – в квітні 2023 року.

Кирило Буданов

Фото: Офіс президента

Олексій Резніков

Усміхнений, закоханий, щасливий – саме такого міністра оборони України ми можемо побачити на фото ліворуч, на якому він зображений зі своєю дружиною, телеведучою Юлією Зорій. Зараз же в нього серйозний і сконцентрований вигляд.

Олексій Резніков

Фото: Міноборони

Варто зазначити, що справді на обличчях українців наразі не так часто можна побачити усмішки, а в очах помітити блиск, проте в нас є найважливіше – віра в наших захисників і згуртованість, під час якої кожен на своєму шляху робить те, що допомагає наблизити перемогу України.

Теги
Війна в Україні Валерій Залужний Володимир Зеленський Кирило Буданов Олексій Резніков
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