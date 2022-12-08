Український музичний дует Tember Blanche – одні з можливих претендентів на представника України на Євробаченні-2023.

17 грудня 2022 року відбудеться перший фінал Нацвідбору на Євробачення-2023, де Tember Blanche виступить з піснею Я вдома.

Дует Tember Blanche: що відомо

Це український музичний інді-поп-дует, заснований у 2020 році у Києві.

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Tember Blanche складається з вокалістки й авторки пісень Олександри Ганапольської та гітариста й саундпродюсера Владислава Лагоди.

Олександра народилася в Житомирі і з дитинства цікавилася музикою. Після школи вступила до Інституту журналістики Національного університету ім. Тараса Шевченка та успішно закінчила його у 2022 році.

У липні 2019 році Олександра зустріла Владислава, коли хлопець грав на гітарі. Дівчина попросила заспівати. Так вони познайомились, а у вересні почали зустрічатись. Згодом вирішили створити дует, так і зʼявився Tember Blanche.

Цікаво, що назву музичного дуету можна трактувати як Білий вересень. Tember – частина слова від september (з англ. вересень), тобто місяць у якому пара почала будувати стосунки, а Blanche (з франц. білий) – назва улюбленого пива молодих людей.

Першою піснею дуету стала композиція Хованки, яка вийшла у світ у жовтні 2020 року.

У лютому 2021 року солістка Tember Blanche стала учасницею конкурсу Голос країни, потрапивши в команду Монатика. Проте Олександра вибула на етапі боїв.

Згодом дует випустив пісні Як день посуне ніч (сучасна інтерпретація відомої колядки Щедрик), Пролог та У світ без примар.

П’ятий трек дуету Вечорниці став дуже популярним серед молоді та почав ширитись у соцмережах.

У 2021 році трек дуету Вечорниці заполонив TikTok та набув шаленої популярності. Найпопулярніші відео під цю пісню назбирали до 2 млн переглядів. Крім того, з Вечорницями дует посів перше місце в чарті Local Pulse Kyiv на Spotify та 13-те місце серед топ-100 пісень в Україні за 2022 рік на Apple Music.

Згодом гурт Tember Blanche та Kalush записали дует, тому композиція Вечорниці отримала нову назву та звучання, а кліп Калуські вечорниці отримав понад 10 млн переглядів та потрапив у тренди YouTube.

І ось у 2022 році гурт Tember Blanche вирішив брати участь у національному відборі на Євробачення 2023 та пройшов у перший фінал.

Пісня Tember Blanche

Гурт потрапив до фіналу Нацвідбору-2023 з піснею Я вдома.

Саме з цією композицією Tember Blanche виступить у першому півфіналі національного відбору під номером 7.

Текст пісні Я вдома

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я вдома,

Коли ця вулиця мені знайома.

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я-яа! Я-яа! Яяа..

Маю одне не прочитане “Я люблю тебе!”

Заплющу очі видумаю що на стелі жде,

Здається в мене залежність від лампових речей.

Не ся’є жодна так ясно, як блиск твої очей..

Мг-м-м!

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я вдома,

Коли ця вулиця мені знайома.

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я-яа! Я-яа! Яяа..

Я бачу слід, і мені боляче,

Та я нічого не боюсь.

Спираюсь тихо на твоє плече,

І за блакить твою борюсь.

Сонце цілує верхівки дерев,

Вмикаю телефон там втоє “смс”

Чи готовий? Ну коли ти прийдеш?

Я відчуваю вже що я..

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я вдома,

Коли ця вулиця мені знайома.

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома.

Я-яа! Я-яа! Яяа..

Моє сонце не бачило, що ти для мене значиш,

Що ти для мене значиш, значиш ти.

Моє сонце не бачило, що я для тебе значу,

Що я для тебе значу, значу я!

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома. (Коли сміливо накриває..)

Я вдома,

Коли ця вулиця мені знайома. (Коли ця вулиця мені..)

Я вдома,

Коли сміливо накриває втома. (Коли-коли-коли-коли-коли!)

Я-яа! Я-яа! Я-яа..

Я-яа! Я-яа! Я-яа..