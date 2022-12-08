Український музичний дует Tember Blanche – одні з можливих претендентів на представника України на Євробаченні-2023.
17 грудня 2022 року відбудеться перший фінал Нацвідбору на Євробачення-2023, де Tember Blanche виступить з піснею Я вдома.
Дует Tember Blanche: що відомо
Це український музичний інді-поп-дует, заснований у 2020 році у Києві.
Tember Blanche складається з вокалістки й авторки пісень Олександри Ганапольської та гітариста й саундпродюсера Владислава Лагоди.
Олександра народилася в Житомирі і з дитинства цікавилася музикою. Після школи вступила до Інституту журналістики Національного університету ім. Тараса Шевченка та успішно закінчила його у 2022 році.
У липні 2019 році Олександра зустріла Владислава, коли хлопець грав на гітарі. Дівчина попросила заспівати. Так вони познайомились, а у вересні почали зустрічатись. Згодом вирішили створити дует, так і зʼявився Tember Blanche.
Цікаво, що назву музичного дуету можна трактувати як Білий вересень. Tember – частина слова від september (з англ. вересень), тобто місяць у якому пара почала будувати стосунки, а Blanche (з франц. білий) – назва улюбленого пива молодих людей.
Першою піснею дуету стала композиція Хованки, яка вийшла у світ у жовтні 2020 року.
У лютому 2021 року солістка Tember Blanche стала учасницею конкурсу Голос країни, потрапивши в команду Монатика. Проте Олександра вибула на етапі боїв.
Згодом дует випустив пісні Як день посуне ніч (сучасна інтерпретація відомої колядки Щедрик), Пролог та У світ без примар.
П’ятий трек дуету Вечорниці став дуже популярним серед молоді та почав ширитись у соцмережах.
У 2021 році трек дуету Вечорниці заполонив TikTok та набув шаленої популярності. Найпопулярніші відео під цю пісню назбирали до 2 млн переглядів. Крім того, з Вечорницями дует посів перше місце в чарті Local Pulse Kyiv на Spotify та 13-те місце серед топ-100 пісень в Україні за 2022 рік на Apple Music.
Згодом гурт Tember Blanche та Kalush записали дует, тому композиція Вечорниці отримала нову назву та звучання, а кліп Калуські вечорниці отримав понад 10 млн переглядів та потрапив у тренди YouTube.
І ось у 2022 році гурт Tember Blanche вирішив брати участь у національному відборі на Євробачення 2023 та пройшов у перший фінал.
Пісня Tember Blanche
Гурт потрапив до фіналу Нацвідбору-2023 з піснею Я вдома.
Саме з цією композицією Tember Blanche виступить у першому півфіналі національного відбору під номером 7.
Текст пісні Я вдома
Я вдома,
Коли сміливо накриває втома.
Я вдома,
Коли ця вулиця мені знайома.
Я вдома,
Коли сміливо накриває втома.
Я-яа! Я-яа! Яяа..
Маю одне не прочитане “Я люблю тебе!”
Заплющу очі видумаю що на стелі жде,
Здається в мене залежність від лампових речей.
Не ся’є жодна так ясно, як блиск твої очей..
Мг-м-м!
Я вдома,
Коли сміливо накриває втома.
Я вдома,
Коли ця вулиця мені знайома.
Я вдома,
Коли сміливо накриває втома.
Я-яа! Я-яа! Яяа..
Я бачу слід, і мені боляче,
Та я нічого не боюсь.
Спираюсь тихо на твоє плече,
І за блакить твою борюсь.
Сонце цілує верхівки дерев,
Вмикаю телефон там втоє “смс”
Чи готовий? Ну коли ти прийдеш?
Я відчуваю вже що я..
Я вдома,
Коли сміливо накриває втома.
Я вдома,
Коли ця вулиця мені знайома.
Я вдома,
Коли сміливо накриває втома.
Я-яа! Я-яа! Яяа..
Моє сонце не бачило, що ти для мене значиш,
Що ти для мене значиш, значиш ти.
Моє сонце не бачило, що я для тебе значу,
Що я для тебе значу, значу я!
Я вдома,
Коли сміливо накриває втома. (Коли сміливо накриває..)
Я вдома,
Коли ця вулиця мені знайома. (Коли ця вулиця мені..)
Я вдома,
Коли сміливо накриває втома. (Коли-коли-коли-коли-коли!)
Я-яа! Я-яа! Я-яа..
Я-яа! Я-яа! Я-яа..