У суботу, 13 травня, увесь світ дізнається ім’я переможця Євробачення 2023. У фіналі виступлять представники 26 країн, але тільки одному вдасться перемогти на наймасштабнішому пісенному конкурсі.

Як проголосувати за учасника Євробачення 2023 у фіналі конкурсу, читайте в нашому матеріалі.

Євробачення 2023: як голосувати у фіналі

За правилами конкурсу, голосувати за представника своєї країни не можна. Тож, перебуваючи в Україні, ви не зможете віддати свій голос за гурт Tvorchi. Проте заборона діє лише для території нашої держави.

Тому, якщо українець перебуває за кордоном, то він може підтримати земляків 13 травня. Для цього потрібно мати сім-карту іноземного оператора.

Щоб проголосувати за свого фаворита у фіналі Євробачення 2023, можна скористатися:

офіційним сайтом Євробачення

додатком Євробачення iOS Android

СМС-голосування. Наприклад, із Польщі потрібно надіслати номер фаворита на 73555; з Німеччини – на номер 99599; з Чехії – на номер 906 11 13; з Італії – 475 475 0 + номер фаворита.

Під час трансляції ви зможете побачити інструкцію по голосуванню на екрані.

Якщо зараз ви знаходитесь в країні, яка не бере участі в Євробаченні 2023, можете віддати свій голос за кілька пісень на сайті www.esc.vote. Тут можна проголосувати не більше, ніж за 20 окремих пісень.

Після цього ви перейдете на сторінку оплати, де вам буде запропоновано кілька способів оплати. Сума, яку вам потрібно буде сплатити, залежатиме від кількості голосів, які ви подали.

На жаль, голосування за допомогою СМС у країнах, які не беруть участь у конкурсі, неможливе.

Фото надане BBC та EBU