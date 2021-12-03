Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив останні серії фінальної частини серіалу Паперовий будинок.
У нових епізодах глядачі зможуть побачити, чим закінчилося пограбування центрального банку Іспанії та яка доля чекає на головних героїв серіалу.
Варто зазначити, що перші п’ять серій 5 сезону стали доступними ще 3 вересня. Netflix вирішив заінтригувати глядачів, зробивши паузу посеред сезону.
Фінальні серії Паперового будинку:
- 6 серія – Вихлопні клапани (Válvulas de Escape);
- 7 серія – Ілюзійна наука (Ciencia Ilusionada);
- 8 серія – Теорія елегантності (La teoria de La elegancia);
- 9 серія – Про що говорять у ліжку (Lo Que Se Habla En La Cama);
- 10 серія – Сімейна традиція (Una Tradición Familiar).
У зйомках п’ятого сезону Паперового будинку брали участь всім улюблені актори – Альваро Морте, Урсула Корберо, Фернандо Кайо, Найва Німру Ітціар Ітун, Педро Алонсо, Мігель Ерран, Хайме Лоренте, Енріке Арсе, Естер Асебо та інші.
Нагадаємо, що Паперовий будинок – це кримінальний іспанський серіал, прем’єра якого відбулася у 2017 році.
Загадковий Професор зібрав банду, щоб втілити давню мрію батька — надрукувати у Королівському монетному дворі Іспанії €2,4 млрд. Відмінні риси бандитів: червоні комбінезони, маски Сальвадора Далі й позивні імена – Токіо, Ріо, Берлін, Найробі, Денвер, Москва, Осло та Гельсінкі.
За даними IMDb, у 2020 році стрічка посіла друге місце в рейтингу серіалів серед користувачів сайту.