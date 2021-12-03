Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Кіно та серіали

Фінал пограбування: Netflix оприлюднив останні серії Паперового будинку

3 Грудня 2021, 18:57
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Фінал пограбування: Netflix оприлюднив останні серії Паперового будинку

Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив останні серії фінальної частини серіалу Паперовий будинок. 

У нових епізодах глядачі зможуть побачити, чим закінчилося пограбування центрального банку Іспанії та яка доля чекає на головних героїв серіалу.

Варто зазначити, що перші п’ять серій 5 сезону стали доступними ще 3 вересня. Netflix вирішив заінтригувати глядачів, зробивши паузу посеред сезону.

Фінальні серії Паперового будинку:

  • 6 серія – Вихлопні клапани (Válvulas de Escape);
  • 7 серія – Ілюзійна наука (Ciencia Ilusionada);
  • 8 серія – Теорія елегантності (La teoria de La elegancia);
  • 9 серія – Про що говорять у ліжку (Lo Que Se Habla En La Cama);
  • 10 серія – Сімейна традиція (Una Tradición Familiar).

У зйомках п’ятого сезону Паперового будинку брали участь всім улюблені актори – Альваро Морте, Урсула Корберо, Фернандо Кайо, Найва Німру Ітціар Ітун, Педро Алонсо, Мігель Ерран, Хайме Лоренте, Енріке Арсе, Естер Асебо та інші.

Нагадаємо, що Паперовий будинок – це кримінальний іспанський серіал, прем’єра якого відбулася у 2017 році.

Загадковий Професор зібрав банду, щоб втілити давню мрію батька — надрукувати у Королівському монетному дворі Іспанії €2,4 млрд. Відмінні риси бандитів: червоні комбінезони, маски Сальвадора Далі й позивні імена – Токіо, Ріо, Берлін, Найробі, Денвер, Москва, Осло та Гельсінкі.

За даними IMDb, у 2020 році стрічка посіла друге місце в рейтингу серіалів серед користувачів сайту.

Читайте також:
Фінал пограбування: Netflix оприлюднив останні серії Паперового будинкуПознайомтеся з багатоніжкою! Netflix показав сцену з другого сезону Відьмака

Теги
Netflix
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка