Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив останні серії фінальної частини серіалу Паперовий будинок.

У нових епізодах глядачі зможуть побачити, чим закінчилося пограбування центрального банку Іспанії та яка доля чекає на головних героїв серіалу.

Варто зазначити, що перші п’ять серій 5 сезону стали доступними ще 3 вересня. Netflix вирішив заінтригувати глядачів, зробивши паузу посеред сезону.

Фінальні серії Паперового будинку:

6 серія – Вихлопні клапани (Válvulas de Escape);

7 серія – Ілюзійна наука (Ciencia Ilusionada);

8 серія – Теорія елегантності (La teoria de La elegancia);

9 серія – Про що говорять у ліжку (Lo Que Se Habla En La Cama);

10 серія – Сімейна традиція (Una Tradición Familiar).

У зйомках п’ятого сезону Паперового будинку брали участь всім улюблені актори – Альваро Морте, Урсула Корберо, Фернандо Кайо, Найва Німру Ітціар Ітун, Педро Алонсо, Мігель Ерран, Хайме Лоренте, Енріке Арсе, Естер Асебо та інші.

Нагадаємо, що Паперовий будинок – це кримінальний іспанський серіал, прем’єра якого відбулася у 2017 році.

Загадковий Професор зібрав банду, щоб втілити давню мрію батька — надрукувати у Королівському монетному дворі Іспанії €2,4 млрд. Відмінні риси бандитів: червоні комбінезони, маски Сальвадора Далі й позивні імена – Токіо, Ріо, Берлін, Найробі, Денвер, Москва, Осло та Гельсінкі.

За даними IMDb, у 2020 році стрічка посіла друге місце в рейтингу серіалів серед користувачів сайту.