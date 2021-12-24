У пятницю, 24 грудня, на телеканалі СТБ завершився фінал 11-го сезону легендарного кулінарного шоу МастерШеф. Кулінари-аматори вперто боролися за перемогу. Учасники МастерШеф під час кулінарних випробувань проявили себе відповідальними стратегами.

Всі суперники покращили свої навички та навчилися багатьом хитрощів на кухні, однак для цього вони пройшли важкий шлях. Найцікавіше з фіналу 11 сезону МастерШеф – далі у матеріалі Фактів ICTV.

За крок до фіналу

Четвірку найсильніших учасників МастерШеф чекало випробування, після якого одна людина залишила проект за крок від фіналу. Кожен приготував три страви в одній з концепцій.

Вони обрали тематики наосліп – ф’южн, рибні страви трьох континентів, кухня народів Скандинавії, вегетаріанська, новітня українська, нове, добре забуте старе, французька класика та інші.

Один з учасників мав готувати у концепції складне з простого, однак він не зміг придумати смачні страви. З цієї причини Євген Лобанов покинув шоу перед фіналом 11-го сезону МастерШеф.

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Перемога та звання найкращого кулінара

Трійка лідерів здолала важкий шлях у легендарному кулінарному проекті МастерШеф, щоб стати одними з найкращих учасників. У фіналу шоу вони отримали останній шанс довести свій талант та винятковість.

За перемогу боролися Владислав, Світлана та Богдан. Згідно з правилами МастерШеф, учасники суперфіналу готували закуску, основну страву та десерт за 2,5 год.

Владислав приготував страви з концепції душевна кухня. Кожна з них створена з інгредієнтів, які зіграли певну роль у його житті.

Суддям не вистачило кислинки у голландській устриці у фреші з помело та трьома соусами, які Владислав подав на перше. Він приготував також пюре з топінамбуру, каре ягняти в маринаді з французької гірчиці та єгермейстеру, проте кістка не була зачищеною.

Світлана готувала за концепцією нової української кухні. Вона подала кабачкові оладки з соусом песто та карамелізованими лисичками на закуску.

За словами легендарного шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво, у ній не було нічого українського та автентичного, проте загалом страва сподобалася суддям. Світлана подала також тріску з амарантом на травах та двома соусами з гарбуза, однак страва зовсім не відповідала концепції, а риба виявилася сухою.

Богдан готував у концепції подорожей та їжі біля океану. На закуску він подав пате з копченої скумбрії з крем-сиром та сливовим хріном. Страва сподобалася суддям.

Також він приготував тріску, мариновану в тамаринді. Богдан подав страву з броколі та двома соусами, а її смак високо оцінили професійні судді.

До того ж він зробив десерт у формі медузи з яблучного мусу з крамблом та лохиною, смак якого перекрив усі недоліки.

За рішенням суддів, Богдан Шиканкарьов виборов перемогу в фіналі 11-сезону легендарного кулінарного шоу МастерШеф.