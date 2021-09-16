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Фільм Охоронець з Вітні Г’юстон отримає ремейк

16 Вересня, 13:47 Каріна Зуєва
Фільм Охоронець з Вітні Г’юстон отримає ремейк

Американський концерн із виробництва фільмів і серіалів Warner Bros. перезніме легендарну кінострічку Охоронець, у головних ролях якої зіграли Вітні Г’юстон і Кевін Костнер.

Фільм Охоронець був випущений в 1992 році, й ось через понад 28 років його вирішили перевидати. Хто з акторів зніметься в кінострічці – поки що невідомо.

Сценаристом став американський драматург Метью Лопес. А ось Лоуренс Кездан, який створив сценарій оригінальної кінострічки, буде співпродюсером ремейку. До нього приєднаються Ден Лін і Джонатан Ейріх, які працювали над перевиданням фільму Алладін 2019 року.

Точна дата виходу римейку – невідома.

Охоронець 1992 року зібрав понад $400 млн у прокаті по всьому світу, а саундтрек до нього, який виконала Вітні Г’юстон – увійшов до переліку 50 найбільш продаваних музичних альбомів XX століття.


У сюжеті оригінальної кінострічки охоронець, який йде зі служби безпеки 40-го президента США Рональда Рейгана і влаштовується на роботу до акторки і співачки, щоб її охороняти. Згодом між ними зароджуються романтичні стосунки.

Роль співачки й акторки зіграла Вітні Г’юстон, а роль охоронця – Кевін Костнер.

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Джерело
Variety
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