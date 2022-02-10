Українська співачка Ірина Федишин показала, як відпочиває разом з сім’єю на Мальдівах.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому позує в купальнику. У ролику можна побачити, як співачка біжить до Індійського океану, плаває, а потім сидить на березі. Відео супроводжується піснею Федишин Я хочу на Мальдіви.

Ірина зізналася, що довго мріяла про відпочинок саме на цьому курорті.

– Ура!!! Мальдіви! Мрії збуваються! Тепер у пісні трохи зміняться слова: Я хочу ще раз на Мальдіви! – підписала ролик співачка.

Федишин поділилася, що їхня вілла розташована прямо на березі океану.

– Розпочинаємо наш відпочинок. Відпочиваємо не самі, скоро вам все покажу! Тут просто неймовірна краса. Живемо на березі океану, – розповіла зірка.

Нещодавно Ірина Федишин зірвалася з бугельного підйомника під час відпочинку в Карпатах. Інцидент стався на горі Тростян, куди можна піднятися лише на підйомнику. Федишин разом із сином Юрієм зірвалися з нього і впали у сніг.

У них відстебнулися лижі, тому йти було дуже важко. Проте Ірині все ж таки вдалося дістатися лижної траси і спустилися вниз.