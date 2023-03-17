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Фанати зіркових воєн зачекалися: 3 сезон Мандалорця – дата виходу

17 Березня 2023, 18:54
Анна Голішевська Редакторка сайту
Мандалорець

Мандалорець – це науково-фантастичний серіал. Він уже встиг підкорити глядачів з усього світу. Дін Джарін та Грогу вже повернулися на телеекрани.

Мандалорець 3 сезон: дата виходу та про що новий сезон – читайте у матеріалі Фактів.

Мандалорець 3 сезон: дата виходу

Зараз дивляться

Прем’єра третього сезону Мандалорець відбулася 1 березня. Сіквел розділили на вісім епізодів. Хронометраж серії становить від 40 до 50 хвилин. Нові епізоди виходять щотижня до середини весни.

Розклад серій Мандалорець 3 сезон:

  • 1 серія – 1 березня;
  • 2 серія – 8 березня;
  • 3 серія – 15 березня;
  • 4 серія – 22 березня;
  • 5 серія – 29 березня;
  • 6 серія – 5 квітня;
  • 7 серія – 12 квітня;
  • 8 серія – 19 квітня.

Мандалорець 3 сезон: про що він

Як відомо, сюжет Мандалорця не пов’язаний із класичною трилогією Star Wars. Тому дивитись серіал можна навіть без знання оригіналу. Головний герой Мандалорця – самотній мисливець за головами Дін Джарін. Доля зводить його з малюком Грогу.

З цього вони починають подорожувати галактикою. У третьому сезоні Дін та Грогу знову возз’єднуються, щоб продовжити шлях. Тепер їхній маршрут лежатиме до планети Мандалор.

Крім знайомих персонажів, фанати вже встигли побачити нових героїв. Грогу та Джарін зустрінуть у 3 сезоні колишніх союзників, наживуть ворогів і подорожуватимуть крізь гіперпростір. А ще вони стануть набагато здатнішими.

Де дивитись Мандалорець 3 сезон

Прем’єра 3 сезону Мандалорця відбулася на Disney+. Онлайн кінотеатр належить корпорації The Walt Disney Company. Сервіс транслює новинки від великих студій, включаючи Marvel, Pixar та 20th Century Fox.

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