Мандалорець – це науково-фантастичний серіал. Він уже встиг підкорити глядачів з усього світу. Дін Джарін та Грогу вже повернулися на телеекрани.
Мандалорець 3 сезон: дата виходу та про що новий сезон – читайте у матеріалі Фактів.
Мандалорець 3 сезон: дата виходу
Прем’єра третього сезону Мандалорець відбулася 1 березня. Сіквел розділили на вісім епізодів. Хронометраж серії становить від 40 до 50 хвилин. Нові епізоди виходять щотижня до середини весни.
Розклад серій Мандалорець 3 сезон:
- 1 серія – 1 березня;
- 2 серія – 8 березня;
- 3 серія – 15 березня;
- 4 серія – 22 березня;
- 5 серія – 29 березня;
- 6 серія – 5 квітня;
- 7 серія – 12 квітня;
- 8 серія – 19 квітня.
Мандалорець 3 сезон: про що він
Як відомо, сюжет Мандалорця не пов’язаний із класичною трилогією Star Wars. Тому дивитись серіал можна навіть без знання оригіналу. Головний герой Мандалорця – самотній мисливець за головами Дін Джарін. Доля зводить його з малюком Грогу.
З цього вони починають подорожувати галактикою. У третьому сезоні Дін та Грогу знову возз’єднуються, щоб продовжити шлях. Тепер їхній маршрут лежатиме до планети Мандалор.
Крім знайомих персонажів, фанати вже встигли побачити нових героїв. Грогу та Джарін зустрінуть у 3 сезоні колишніх союзників, наживуть ворогів і подорожуватимуть крізь гіперпростір. А ще вони стануть набагато здатнішими.
Де дивитись Мандалорець 3 сезон
Прем’єра 3 сезону Мандалорця відбулася на Disney+. Онлайн кінотеатр належить корпорації The Walt Disney Company. Сервіс транслює новинки від великих студій, включаючи Marvel, Pixar та 20th Century Fox.