Навколо Євробачення 2023 розгорається справжній скандал – шанувальники конкурсу не можуть купити квитки на захід.

Йдеться про сайт Ticketmaster, через який можна офіційно придбати документ. Під час спроби купівлі користувачів “викидає” із сайту, а також з’являються повідомлення про помилку.

Tried for over an hour to book Eurovision tickets. Attempting to join queues which wouldn’t let you join & waiting in 4 different queues to eventually be kicked out when number 1 in queue. Complete chaos and I understand why so many are frustrated @Ticketmaster @Eurovision pic.twitter.com/hOSsng7DBC

— Jason Bennett (@JB_TripReports) March 7, 2023