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Фанати скаржаться на проблеми з купівлею квитків на Євробаченні 2023: Стояв у чотирьох різних чергах

8 Березня 2023, 10:27
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Євробачення
Джерело: Depositphotos

Навколо Євробачення 2023 розгорається справжній скандал – шанувальники конкурсу не можуть купити квитки на захід.

Йдеться про сайт Ticketmaster, через який можна офіційно придбати документ. Під час спроби купівлі користувачів “викидає” із сайту, а також з’являються повідомлення про помилку.

– Понад годину намагався замовити квитки на Євробачення. Намагався приєднатися до черги, яка не працювала, і чекав у чотирьох різних чергах, щоб у підсумку бути вигнаним, будучи номером 1 у списку. Повний хаос, і я розумію, чому багато хто засмучений, – написав один із користувачів у Twitter.

Інші користувачі повідомляють, що на сайті з’являється внутрішня помилка сервера 500.

Примітно, що навіть ведуча церемонії відкриття Євробачення 2023 Сем Квек не змогла дістати квитки на фінал.

Відомо, що нещодавно стали відомі ціни на квитки Євробачення 2023. Тож, щоб потрапити на фінал конкурсу, доведеться заплатити близько 17 тис. грн.

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