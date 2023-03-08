Навколо Євробачення 2023 розгорається справжній скандал – шанувальники конкурсу не можуть купити квитки на захід.

Йдеться про сайт Ticketmaster, через який можна офіційно придбати документ. Під час спроби купівлі користувачів “викидає” із сайту, а також з’являються повідомлення про помилку.

– Понад годину намагався замовити квитки на Євробачення. Намагався приєднатися до черги, яка не працювала, і чекав у чотирьох різних чергах, щоб у підсумку бути вигнаним, будучи номером 1 у списку. Повний хаос, і я розумію, чому багато хто засмучений, – написав один із користувачів у Twitter.

Tried for over an hour to book Eurovision tickets. Attempting to join queues which wouldn’t let you join & waiting in 4 different queues to eventually be kicked out when number 1 in queue. Complete chaos and I understand why so many are frustrated @Ticketmaster @Eurovision pic.twitter.com/hOSsng7DBC Зараз дивляться — Jason Bennett (@JB_TripReports) March 7, 2023

Інші користувачі повідомляють, що на сайті з’являється внутрішня помилка сервера 500.

Примітно, що навіть ведуча церемонії відкриття Євробачення 2023 Сем Квек не змогла дістати квитки на фінал.

If it makes anyone feel better… I couldn’t get #Eurovision Grand Final tickets… …and I’m presenting the Opening Ceremony! #Ticketmaster pic.twitter.com/2m53xPzyWk — Sam Quek (@SamanthaQuek) March 7, 2023

Відомо, що нещодавно стали відомі ціни на квитки Євробачення 2023. Тож, щоб потрапити на фінал конкурсу, доведеться заплатити близько 17 тис. грн.