Факти про швейцарський годинник: які бренди мають найцікавішу історію

Рейтинг наручних хронометрів заснований на таких умовах, як досвід компанії, технології, що використовуються, матеріали, якість збирання та ціни.

Не секрет, що багато шанувальників пунктуальності прагнуть купити саме швейцарські моделі, тому що хороший хронометр – Swiss Made. І це аксіома.

Швейцарія – батьківщина культових мануфактур, таких як Ролекс, Адемар Пьяже, Омега, Лонжин. Фахівці бутика Імідж впевнені, що швейцарський годинник не варто розглядати лише як витвір технічного мистецтва.

Це час, відображений у дизайні, технологіях, логотипах. Кожен виробник веде свій історичний літопис, гідний екранізації. І кожна модель з його каталогу – лише маленька сторінка грандіозної книги життя!

Гортаючи каталог хронометрів, уважно вивчаючи асортимент, ми знаходимо як добре відомі, так і малознайомі назви компаній. Вибір мануфактур досить різноманітний, але спробуємо порівняти всі складові формули успіху, щоб визначити міні-топ компаній із найцікавішою історією.

Високий рейтинг – ціна успіху

Сьогодні навіть школяр знає, що номер один на годинниковому ринку – фірма Ролекс. Очікуваний дохід компанії становить близько 8 млн швейцарських франків щорічно. Rolex – беззаперечний лідер у категорії преміальних годинників.

Компанія створює так званий “важкий люкс” лише для обраних, хоча перший свій хронометр (1905 рік) Ганс Вільсдорф створив із сталі досить простим і дуже компактним.

До справжнього прориву у вигляді водо- та пиленепроникного годинника майстер йшов довгих 20 років. Так з’явився герметичний корпус Oyster: “устриця”, всередині якої містився цілий прихований світ коліс та молоточків.

У XXI столітті популярний бренд – синонім розкоші та успіху. Якщо трапляється розпродаж, придбати Субмаринер або іншу культову модель з короною-логотипом можна недорого.

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Омега створює майже вполовину менше годинників, ніж Ролекс, але від цього його статус гіганта Swatch Group не слабшає.

Випускати годинники (спочатку компанія орієнтувалася лише на чоловічий сектор) Omega почала у 1848 році. Але великий прорив стався лише у 1932 році, коли мануфактура удостоїлася почесного звання офіційного хронометриста Олімпіади.

Настав час, коли кожна країна на карті світу дізналася, що Omega (як предмет екіпірування астронавта) побувала в космосі в рамках першої висадки людини на Місяць.

Нові стандарти міцності, точності та продуктивності встановила модель Master Chronometer, не підвладна магнітним полям. Хочеш відрізнятися – носи Omega, впевнені фанати бренду. І мають рацію.

Що може бути кращим за хороший механічний хронометр? Аксесуар, що поєднує в собі як годинник, так і ювелірну прикрасу. Королівський ювелір, як називали за життя Картьє, досяг неймовірних успіхів, створюючи високотехнологічні прилади із золота, платини та дорогоцінного каміння.

У наші дні до колекції Будинку Cartier, створеного ще в 1853 році, входять і цілком доступні класичні версії для повсякденності, і складні системи а-ля Haute Horlogerie.

Але найчастіше воліють вибирати модель, що принесла компанії незабутній успіх на початку ХХ століття: Танк з прямокутним корпусом, що нагадує силует військової машини. Танки носили Ейнштейн та Жаклін Кеннеді.

Корпуси, схожі на ілюмінатори з круглими об’ємними гвинтами, поєднання різко протилежних матеріалів. Відомий швейцарський бренд Hublot увійшов до рейтингу найкращих завдяки сміливості та прагненню до експерименту.

Італієць Карло Крокко, який вирішив створити годинникову компанію у 1980 році (коли місця лідерів уже були давно розібрані), напевно, не знав, що комбінуватиме дорогий матеріал з дуже дешевим: золото з каучуком.

Судячи з фото сайту imidge, фактури чудово вживаються в одному образі та доповнюють одна одну.

Примітно, що над першими моделями марки критики відверто насміхалися. Сьогодні Hublot (зокрема, культові Big Bang) носять і шейхи, і пересічні користувачі.