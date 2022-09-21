Скандальний актор Езра Міллер, відомий за роллю Флеша в супергеройських фільмах, вважає себе богом, і навіть завів собі гарем. Про це повідомляють знайомі зірки.

Один з інсайдерів заявив, що Міллер вважає себе месією. Його завдання – одружитися з 18-річною екоактивісткою на ім’я Токата Айрон Айз. Ці думки йому навів знахар, якого актор найняв після розлучення батьків.

– Токата, це богиня-павучиха. Її союз з Езра приведе до апокаліпсису. Це справжня причина, чому всі проти пари, – заявило джерело Vanity Fair.

Мати юної активістки підтвердила, що пара вважає себе богами. Вона додала, що Міллер погрожував і залякував Токату, коли вона ще була підлітком. Так він хотів тримати її під впливом. У хід йшли й наркотики.

Зараз дивляться

Батьки дівчини намагалися висунути звинувачення проти Езри, але самі нарвались на критику – їх називали трансофобами та нацистами.

Також актор має свій гарем, який він організував на своїй фермі. Туди входять молоді дівчата, яких він сам вибирає. Вони перебувають у гаремі добровільно, але борються за увагу актора, хоча він постійно їх ображає.

Відомо, що Ерза часто змінює свою думку щодо свого існування – він вважає себе то Ісусом, то дияволом. Міллер, як і його наставник вважають за необхідне постійно контактувати з людьми на вечірках та інших розважальних заходах.

Нагадаємо, що Езра Міллер визнав наявність психічних проблем, через що почав проходити курс лікування. Актор вибачився за свої витівки, і додав, що у нього криза.