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Еш та Пікачу йдуть на пенсію: в Японії показали останній епізод мультсеріалу Покемон

24 Березня 2023, 22:59
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Покемон

Японський телеканал TV Tokyo 24 березня 2023 року показав останній епізод мультсеріалу Покемон.

Аніме-серіал виходив упродовж 26 років. Він налічує 25 сезонів та 1 234 епізоди.

Таким чином, культові персонажі франшизи про покемонів Еш та Пікачу йдуть на пенсію. Головний герой історії, хлопчик із Палеттауна, здійснив свою мрію, ставши найкращим тренером покемонів усіх часів та здобувши перемогу в турнірі Masters Eight на Всесвітній коронаційній серії.

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Це також є чудовим нагадуванням того, що наполеглива праця та відданість мрії з часом може стати реальністю.

На кадрах з останньої серії серіалу можна побачити, як Еш та Пікачу стоять на роздоріжжі, обираючи куди їм далі вирушити. Також у фіналі показали, як Джессі, Джеймс і Мяут із команди R відлітають на повітряній кулі.

Та на цьому історія про покемонів не завершується. 14 квітня 2023 року стартує серіал Pokémon Horizons: The Series, але в ньому не буде хлопчика Еша, Пікачу та команди R.

Головними героями анімаційного шоу стануть Ліко та Рой, а також їхній друг професор Фріде з напарником Капітаном Пікачу.

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Мультфільм Японія
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