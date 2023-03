Еш та Пікачу йдуть на пенсію: в Японії показали останній епізод мультсеріалу Покемон

Японський телеканал TV Tokyo 24 березня 2023 року показав останній епізод мультсеріалу Покемон.

Аніме-серіал виходив упродовж 26 років. Він налічує 25 сезонів та 1 234 епізоди.

Таким чином, культові персонажі франшизи про покемонів Еш та Пікачу йдуть на пенсію. Головний герой історії, хлопчик із Палеттауна, здійснив свою мрію, ставши найкращим тренером покемонів усіх часів та здобувши перемогу в турнірі Masters Eight на Всесвітній коронаційній серії.

Це також є чудовим нагадуванням того, що наполеглива праця та відданість мрії з часом може стати реальністю.

And that’s the conclusion of the anime. The final steps of Ash and Pikachu after 26 years!

Enjoy. #anipoke #anipokespoilers pic.twitter.com/pSqtLy55XP

— Braysh Gaming (@brayshgaming) March 24, 2023