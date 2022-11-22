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Ентоні Кідіса помітили в компанії українки Марини Мазепи

22 Листопада 2022, 12:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ентоні Кідіс і Марина Мазепа
Джерело: Depositphotos

Соліста американського рок-гурту Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіса помітили в компанії української акторки Марини Мазепи.

Їх бачили разом за обідом у четвер, 17 листопада, в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Там вони сиділи на терасі, а після вирушили на прогулянку.

Варто зазначити, що 25-річна Мазепа молодша за 60-річного Кідіса на 35 років. Ентоні неодноразово зустрічався з дівчатами, які набагато менші за нього. Наприклад, з 36-річною акторкою Гізер Крісті, яка народила музиканту сина Еверлі. Наразі хлопчикові 14 років.

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Марина Мазепа уродженка Конотопа (Сумська область), яка переїхала до Голлівуду і отримала головну роль у фільмі жахів Нечестиві.

Також вона є танцівницею й акробаткою. Завдяки своєму таланту їй вдалося підкорити танцювальне шоу Америки Ти думаєш, що вмієш танцювати, стати фіналісткою шоу талантів В Америці є таланти і взяти участь в українському проєкті Танцюють всі.

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Джерело
Daily Mail
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