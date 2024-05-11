Енергія розриває! Хорватія рознесла сцену Євробачення 2024 і змусила всіх танцювати

Представник Хорватії на Євробаченні 2024 виступив у фіналі конкурсу 11 травня. Співак Baby Lasagna вийшов на сцену в Мальме під 23 номером і виконав пісню Rim Tim Tagi Dim.

Євробачення 2024 Хорватія – виступ Baby Lasagna у фіналі

На сцені Євробачення 2024 Baby Lasagna, справжнє ім’я якого Марко Пуришич, влаштував справжній кач. Виступ представника Хорватії вийшов гучним, ефектним і яскравим.

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Крім усіх спецефектів – світла, диму, вогню, на сцені була група музикантів і запальні танці. Власне, сама пісня також танцювальна, а тому публіку хорвату розгойдати вдалося.

До слова, згідно з прогнозами букмекерів на Євробачення 2024, саме Хорватії пророкують перше місце. Країна лідирує з великим відривом від конкурентів.

Хорватія на Євробаченні 2024 – реакція мережі

Загалом, мережі подобається виступ Хорватії на Євробаченні 2024. Користувачі відзначають енергію артиста, якою він зарядив увесь зал.

Він розніс цю сцену! Яка енергія!

Хорватія має пишатися ним. Він залишив душу на сцені і виклався на повну.

Таке відчуття, ніби його власний концерт. Весь натовп підспівує. Як рок-зірка!

Після двох півфіналів я не бачу причин, чому б Хорватія не перемогла. Тут є цілий пакет: чудова пісня, веселий виступ, уся аудиторія вболіває за нього.

Натовп підспівує, постановка, енергія… Загреб 2025 точно, поїдемо в Хорватію!

Ого, це мій переможець цього року. Його енергія плюс гучна публіка, яка підбадьорює його – це божевілля. Хорватія 2025!

Він співав для публіки, тоді як 90% інших співали для телебачення і камери, і публіка відгукнулася. Йому не потрібні мільйони ефектів або елементів постановки, йому просто потрібен вайб.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні 2024 представляють Alyona Alyona та Jerry Heil. Наші представниці вийшли на сцену конкурсу під другим номером.