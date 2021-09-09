9 вересня день народження в Івана Котляревського – письменника, основоположника сучасної української літератури. Він зробив величезний внесок у розвиток нашої літератури, а рядки з Енеїди про моторного парубка та сучу дочку Юнону знають навіть дуже далекі від літератури люди.

Проте життя Котляревського було наповнене не лише мистецтвом, а й громадською дільністю. Факти ICTV зібрали найцікавіші факти про письменника та створили тест, який допоможе перевірити, настільки добре ви знайомі з його біографією та творчістю.

Народився Іван Котляревський 252 роки тому – 9 вересня 1769 року в Полтаві, яка тоді була частиною Російської імперії. Проте це не завадило йому нести у суспільство народне слово. Ще у дитинстві Іван мав прізвисько рифмач. Мабуть, Котляревський був дуже уважним до тих людей, які його оточували, адже його твори майорять акцентами, взятими з людських драм та переживань.

Тема кохання у його творах часто демонструється через драму. Адже у 25 років він також потерпав від нерозділеного кохання. Дівчина Марія, в яку закохався Іван, відмовила йому. До речі, Котляревський так і не одружився, нащадків у нього також не було.

Особливе місце у серці Котляревського посідало козацтво. Цьому є доказом і твір Енеїда. Проте була справа і дещо серйозніша. За наказом князя Якова Лобанова-Ростовського 1812 року офіцер Котляревський сформував 5-й Український кінний козачий полк. Із завданням він впорався за три тижні. Однією з його умов було збереження підрозділу як постійного козацького війська. Але обіцянки царський уряд не виконав.

Його талант визнавали сучасники, проте і з плином часу його твори не втрачають актуальності та цінності. Книжку Енеїда навіть знайшли в особистій бібліотеці Наполеона I Бонапарта.