Британського співака Елтона Джона госпіталізували після нещасного випадку в його будинку в Ніцці.

Відомо, що він упав на віллі й зазнав легких ушкоджень. Сталося це з 76-річним виконавцем у ніч із неділі на понеділок. Про це повідомляє французька газета Nice Matin.

Як зараз почувається Елтон і детальніші подробиці нещасного випадку – невідомі.

У липні ми писали про те, що Елтон Джон закінчив свій прощальний тур Farewell Yellow Brick Road, який розпочався в 2018 році. Зі сцени в Стокгольмі артист, кар’єра якого тривала 50 років, заявив, що шанувальники назавжди залишаться в його голові, серці та душі.

Турне Елтона охопило весь світ – він виступив перед більш ніж 6 млн шанувальників.