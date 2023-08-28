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Персони

Елтона Джона госпіталізували з травмами в Монако

28 Серпня 2023, 14:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Елтон Джон
Джерело: Depositphotos

Британського співака Елтона Джона госпіталізували після нещасного випадку в його будинку в Ніцці.

Відомо, що він упав на віллі й зазнав легких ушкоджень. Сталося це з 76-річним виконавцем у ніч із неділі на понеділок. Про це повідомляє французька газета Nice Matin.

Як зараз почувається Елтон і детальніші подробиці нещасного випадку – невідомі.

У липні ми писали про те, що Елтон Джон закінчив свій прощальний тур Farewell Yellow Brick Road, який розпочався в 2018 році. Зі сцени в Стокгольмі артист, кар’єра якого тривала 50 років, заявив, що шанувальники назавжди залишаться в його голові, серці та душі.

Турне Елтона охопило весь світ – він виступив перед більш ніж 6 млн шанувальників.

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госпіталізація Елтон Джон
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