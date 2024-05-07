Австралію на Євробаченні 2024 представляє дует Electric Fields із піснею One Milkali. Артисти з’явилися на сцені в першому півфіналі конкурсу.

Що відомо про представників Австралії Electric Fields та про що вони співатимуть на Євробаченні 2024 – читайте далі в матеріалі.

Хто такі Electric Fields: біографія

Відомо, що гурт було засновано ще 2011 року – тоді лідер колективу Заакарай Філдінг і клавішник Майкл Росс виступили на місцевому музичному шоу The X Factor Australia. Дует виконує музику в стилі поп, суол та електроніки.

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Музиканти вже намагалися раніше потрапити на Євробачення – у 2018 році вони посіли друге місце в Нацвідборі Австралії.

Тепер дует співатиме на головній сцені Євробачення 2024 у травні цього року – вони з’являться з піснею One Milkali (One Blood), у якій також використовується стародавня мова янкунітятятяра.

Переклад пісні Electric Fields – One Milkali

Я стою в оці спіралі.

Один із мільярдів мільйонів, мільярдів мільйонів.

Моя душа вислизає від своєї назви

Один із мільярдів мільйонів

І я спускаюся до центру Землі.

Можливо, я сплю.

Але атоми не сплять

Пролийте чай на реальність

І 0,618

Що ти робитимеш у реальному світі, Міккі?

Що ти робитимеш, коли побачиш?

Кров (одна кров)

Кров

Біжи з нами на планети

До “Флітвуд Мак” і “Джанет”.

Кров ла

Розважаючи богів

Одна кров ла, кров ла

Дощ любові

Одна кров ла, кров ла

Ми на гравітроні

Поки він заплутується

З мільярдами мільйонів

Наші душі та ангели.

Ми цілуємося, і матерія розпадається

Щоб побачити, що ми не володіємо Всесвітом.

Відчуйте, як стираються кордони.

Ми належимо йому.

Можливо, я сплю.

Але атоми не сплять

Пролийте чай на реальність

І 0,618

Що ти робитимеш у реальному світі, Міккі?

Що ти робитимеш, коли побачиш?

Кров (одна кров)

Кров

Біжи з нами на планети

До “Флітвуд Мак” і “Джанет”.

Кров ла

Розважаючи богів

(Одна кров ла, кров ла)

Дощ любові

(Одна кров ла, кров ла)

Розважаючи богів

Одна кров ла, кров ла

Дощ любові

Одна кров ла, кров ла

Кров (одна кров)

Кров (одна кров)

Кров ла

Одна кров ла

It’s raining love

(Кров ла, кров ла, кров ла, кров ла)

Одна кров ла

Electric Fields – One Milkali: відео виступу на Євробаченні 2024

Фото: Electric Fields