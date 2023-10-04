Артем Пивоваров поставив на місце хейтерів, які розкритикували його за нещодавні виступи в незвичайному стилі. Артист показав, що таке екстремальні техніки вокалу і як вони звучать.

– Чимала частина людей у нашій країні не усвідомлює, що я намагався донести іншу культуру в наш музичний простір. Йдеться про екстремальні техніки вокалу, – почав свою думку артист.

Пивоваров показав, що таке гроулінг і скримінг, які використовуються не лише у важкій музиці. Також артист пояснив, що під час екстремального вокалу використовуються несправжні зв’язки, щоб не травмувати основні.

Артем підсумував, що це не просто крик. До того ж подібним умінням потрібно вчитися – гроулити та скримити не так легко, як може здатися.

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Фанати відреагували на докладне пояснення Пивоварова:

Ну ти машина! Рок-машина! І це відео – ще один доказ тому.

Все чітко, кльово і зрозуміло розклав по поличках!

Це розрив. Таке Дежавю подобається ще більше, от би на концерті почути.

Ось так накричав! Просто нереально звучить.

Розніс по фактах, красунчику, це нереально.

Нагадаємо, що раніше Пивоваров поскандалив із фанатом просто зі сцени. Музиканту не сподобалися жести, які показував слухач. Артем покликав його заспівати на сцену замість нього, але гість концерту відмовився.