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Ексдружина Джеффа Безоса Маккензі Скотт розлучилася з другим чоловіком

29 Вересня 2022, 11:25
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ексдружина Джеффа Безоса Маккензі Скотт розлучилася з другим чоловіком
Джерело: Getty Images

Колишня дружина Джеффа Безоса, письменниця Маккензі Скотт розійшлася зі своїм другим чоловіком. Вона подала на розлучення зі шкільним учителем Деном Джуеттом.

Причина розставання – невідома. Умови шлюбного контракту зберігаються у таємниці. Варто зазначити, що ім’я Дена скрізь видалено, де фігурує Маккензі.

Так, наприклад, на сайті Giving Pledge, де мільярдери обіцяють віддати половину своїх статків перед смертю, його лист більше не з’являється разом з її. Немає Дуена і в біографії Скотт на Amazon.

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Зазначимо, пара одружилася навесні 2021 року. Тоді це стало несподіванкою для публіки.

Нагадаємо, до цього Маккензі 25 років була в шлюбі із засновником компанії Amazon Джеффом Безосом. Вони розлучилися в 2019 році. У експодружжя четверо дітей.

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Джерело
NYT
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Джефф Безос Розлучення
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