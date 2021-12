Ед Ширан та Елтон Джон випустили спільний різдвяний трек Merry Christmas та кліп на нього.

На відео можна побачити посилання на легендарні різдвяні хіти Last Christmas (Джордж Майкл), Stay Another Day (East 17), I Wish It Could Be Christmas Everyday (Wizzard) та Walking In The Air (мулльтфільм Сніговик).

Кліп буквально просякнутий новорічним настроєм – у ньому і зіркові камео, і гра в сніжки, і яскрава підтанцьовка, що нагадує мюзикл.

Відомо, що всі гроші, зароблені на пісні Merry Christmas, передадуть до музичного фонду Еда Ширана, який допомагає молодим артистам з його рідного Суффолка, та Фонду Елтона Джона по боротьбі зі СНІДом.

Ед Ширан та Елтон Джон дружать вже давно. У 2015 році Елтон Джон став спеціальним гостем на концерті Ширана на стадіоні Вемблі – тоді музиканти разом заспівали хіт Don’t Go Breaking My Heart.