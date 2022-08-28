Авторка всесвіту Гаррі Поттера Джоан Роулінг розкритикувала соцмережі. Письменниця заявила, що це подарунок для людей, які хочуть поводитися зловмисно.

Заява з’явилася після того, як їй почав погрожувати у Twitter ісламський екстреміст – до цього вона підтримувала письменника Салмана Рушді, на якого було вчинено напад. Користувач мережі заявив, що вона наступна.

– Сервіси можуть приносити масу задоволення, і мені подобається суперечка в пабі. Це може бути кумедним заняттям. Але немає жодних сумнівів у тому, що соціальні мережі — це подарунок для людей, які хочуть поводитися зловмисно. Я не впевнена, що хтось може позбавити інтернет тролів. Я намагаюся поводитися в мережі так, як варто поводитись решті. Я ніколи нікому не погрожувала – очевидно, що не хочу отримувати погрози від інших людей, – заявила актриса.

Роулінг неодноразово ставала мішенню для зловмисників. Вона нерідко висловлює свою гостру думку щодо соціальних тем, через що стикається з критикою та погрозами.

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Наприклад, після висловлювань щодо трансгендерів біля її будинку з’явилися протестувальники з плакатами – тоді адресу проживання Роулінг виклали до мережі.

Нагадаємо, що Джоан Роулінг підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Автор книг пожертвувала $1 млн нашим дітям, які потребують допомоги.