Голлівудський актор Джерард Батлер поділився спогадами, як одного разу мало не вбив свою колегу, акторку Гіларі Свенк. Інцидент стався на знімальному майданчику фільму PS. Я кохаю тебе, де вони разом знімалися.

Так, у драмі є епізод, коли герой Батлера танцює перед Гіларі стриптиз. За сценарієм сценарій, у нього мала відскочити застібка від підтяжки і вдарити його по обличчю, проте щось пішло не так. Застібка полетіла в голову акторці та порізала її.

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– Я одного разу ледве її не вбив. Сцена, де я танцюю в підтяжках. Я танцював як ідіот у підтяжках, я не міг повірити, що я роблю це, танцюю в боксерах і тут, раптово, застібка на підтяжках застряє. Вона мала відскочити і потрапити мені в обличчя. Але, коли я почав повзти до ліжка, застібка застрягла, відскочила, пролетіла повз мою голову і потрапила їй у голову, глибоко порізала її, навіть можна було побачити зубці на лобі, – згадує Джерард.

Каже, зі студії всі миттєво зникли, він же почав плакати, бо розумів, що наслідки могли стати трагічними.