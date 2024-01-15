Netflix показав офіційний тизер до серіалу від Гая Річі Джентльмени (The Gentlemen). Нове драматичне шоу створене за мотивами однойменної кримінальної комедії 2019 року, де зіграли Метью МакКонагі, Колін Фаррелл та Гʼю Грант.

Джентльмени – що відомо про сюжет та дату виходу

Події в серіалі Джентльмени розгортатимуться навколо Едді Галстеда, якому від батька у спадок дістався маєток. Головний герой з’ясовує, що його нова нерухомість – найбільша ферма з вирощування конопель у Європі. Тож згодом Едді доведеться вступити у протистояння з кримінальним світом Британії.

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Премєра Джентльменів запланована на березень 2024 року.

Серіал Джентльмени – що відомо про акторський склад

Головна роль у шоу дісталася Тео Джеймсу, що знайомий українському глядачу за фільмом Дивергент. Також у серіалі зіграють Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто, добре відомий за фільмами Гая Річі Вінні Джонс, Джоелі Річардсон, Пітер Серафінович і Деніел Інгс.

Фанати режисера вже гадають, чи побачать у шоу від Netflix акторів з оригінальної картини. Вони вважають, що з таким творцем у серіалу є всі шанси стати не просто успішним, а культовим.