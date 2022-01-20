Дженніфер Лопес показала, які тренування допомагають їй підтримувати фігуру

Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес показала тренування, якими вона відточуватиме свою фігуру в 2022 році.

Відео тренування вона опублікувала в Instagram.

– Щоб стати кращою, – підписала відео Дженніфер Лопес.

У ролику артистка в чорному облягаючому топі та лосинах займається на тренажерах, тягає штанги. Вправи вона робить із мінімальними перервами.

Лопес займається в залі щоранку. Також 52-річна співачка щодня випиває щонайменше сім склянок води.

Крім занять спортом, підтримувати форму їй допомагає дієта. Артистка виключила з раціону оброблену їжу, їсть багато зелених овочів та п’є протеїнові коктейлі.

Раніше зірковий тренер Джей Кардієлло розкрив секрети тренувань Дженніфер Лопес для журналу Womens Health.. Зокрема, вона робить спеціальний комплекс для сідниць.

– Ми працювали над цією частиною тіла на кожному тренуванні. Для досягнення оптимальних результатів я прописую програму, яку потрібно виконувати чотири рази на тиждень, – зазначив тренер.

Також ще одна особливість – вправи для швидкої м’язової реакції (вправи змінюються кожні 30 секунд).

Якщо говорити про харчування, то Кардієлло назвав головне правило – стежте за розміром порції.

– Я завжди раджу вимірювати порцію їжі за допомогою руки: ваша долоня – білок, кулак – вуглеводи, два кулаки – овочі, а великий палець – жири/олії, – додав тренер.