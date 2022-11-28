Співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек можуть розлучитися через кілька місяців після одруження. Все через те, що їхні матері не ладнають одна з одною.

Про те, що у подружжя проблеми, повідомляє National Enquirer. Близьке джерело до пари каже, що вони можуть не протриматися разом.

– Джей Ло і Бен наразі вирішують безліч проблем. Серед друзів є серйозне занепокоєння, що вони можуть не впоратися в довгостроковій перспективі, – каже інсайдер.

Повідомляється, що в напружений святковий сезон матерям важко ладити, тому їх намагаються не запрошувати одночасно, щоб вони не опинилися за одним столом.

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Мати Лопес – Гваделупе Родрігес досі не розуміє, як Бен ставиться до її доньки, оскільки його сім’я нібито не задоволена його вибором.

Мама Аффлека – Кріс Енн Болд, як повідомляється, ще не порозумілася з Лопес і віддає перевагу колишній синові, акторці Дженніфер Гарнер, до якої завжди ставилася як до доньки.