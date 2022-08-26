Американська співачка Дженніфер Лопес може відмовити людині в співпраці, якщо вона не підходить їй по гороскопу.

Як виявилось, зірка вірить в астрологію, а тому вона позначається на її рішеннях. Про це розповіла акторка та танцівниця Гізер Морріс. Так вона зазначила, що Лопес не бере в команду танцюристів під знаком зодіаку Діва.

– Дженніфер Лопес проводила прослуховування танцівників для одного зі своїх турів. Вона увійшла до кімнати і сказала: Велике вам дякую, друзі, ви так старанно працювали. Підніміть руки, якщо в кімнаті є Діви, ви можете просто підняти руку? – розповіла Гізер.

Самої Морріс на прослуховуванні не було, проте вона співпрацює з багатьма зірками, тож чує різні історії.

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– Вона подивилася на них і сказала: Дуже дякую, що прийшли. І їм довелося піти після цілого дня прослуховування. Більшість часу на танцювальному прослуховуванні вам не платять, ви там з 10 ранку і до 18:00, – сказала Гізер.

Танцівниця не взяла на себе відповідальність за слова, наголосивши, що це можуть бути чутки, проте про це вона чула не від однієї людини. Сама Гізер – Водолій.