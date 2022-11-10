Американська актриса Дженніфер Еністон намагалася стати мамою за допомогою штучного запліднення. Про це зірка розповіла в інтерв’ю журналу Allure, для якого також знялася у відвертій фотосесії.

53-річна актриса запевняє, що вже залишила спроби завагітніти – це було у її 30-40 років. Зірка серіалу Друзі шкодує, що їй ніхто не підказав заморозити яйцеклітини.

– То був складний шлях для мене, шлях народження дитини. Всі ці роки спекуляцій… Це було справді важко. Я пробувала штучне запліднення, пила китайський чай і так далі, але в мене нуль жалю, – зізналася Еністон.

Так, Дженніфер запевняє, що віддала б усе за доречну пораду заморозити свої яйцеклітини.

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– Ви просто не думаєте про це. Отож я сьогодні. Корабель сплив, — додала артистка.

Зірка також вважає, що ЗМІ бувають дуже жорстокими стосовно жінок, які не мають дітей. На думку Дженніфер, видання можуть назвати таких жінок егоїстичними та схибленими на своїй кар’єрі.

Це стосується й розлучення із Бредом Піттом.

– Тоді всі писали про те, що наш шлюб розпався через відсутність дитини, яку я не могла йому дати. Це була абсолютна брехня, щоб сховатись у цей момент, запевняє артистка.

Втім, тепер Еністон може розповісти всю правду про штучне запліднення і тепер не боїться приховувати подробиці свого життя.

Проблеми у зірки спостерігалися не тільки з жіночим здоров’ям – нещодавно Еністон зізналася, що страждає на сновидство і безсоння. Десятиліттями артистка не може повноцінно спати, і це позначається на всіх аспектах її насиченого життя.