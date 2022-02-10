Новозеландський режисер Пітер Джексон очолив рейтинг найбільш високооплачуваних діячів шоу-бізнесу за 2021 рік.

За даними журналу Forbes, фінансове становище режисера збільшилося на $580 млн. завдяки успішному продажу частини студії візуальних ефектів Weta Digital.

Після угоди творець кіноадаптацій Володар перснів та Хоббіт став третім режисером-мільярдером в історії після Стівена Спілберга та Джорджа Лукаса.

Друге місце у рейтингу посів американський виконавець Брюс Спрінгстін із $435 млн. Йому вдалося розбагатіти завдяки продажу прав на свою музику лейблу Sony Music Group.

Також у трійку лідерів потрапив американський реп-виконавець Jay-Z. Його річний дохід становив $340 млн. Основну частину суми принесла не творчість, а кошти від продажу частки акцій у музичному стрімінгу Tidal та бренду шампанського Armand de Brignac.

На четвертій позиції з $270 млн розташувався актор Двейн Джонсон, на п’ятій – американський співак Каньє Вест, який заробив $235 млн.

Трей Паркер і Метт Стоун, творці South Park, заробили $201 млн і опинилися на шостому місці. Також у десятку лідерів потрапили музикант Пол Саймон, актор і режисер Тайлер Перрі, вокаліст гурту OneRepublic Райан Теддер та рок-музикант Боб Ділан.

Згідно з рейтингом, найвисокооплачуваною жінкою серед представників шоу-бізнесу стала американська акторка Різ Візерспун. Вона опинилася на 12 сходинці, заробивши за рік $115 млн.