National Geographic показали трейлер документального фільму канадського режисера Джеймса Кемерона Титанік: 25 років по тому з Джеймсом Кемероном. У ролику показаний експеримент про шанси на виживання головного героя Джека разом із Роуз на одному плоті.

В експерименті задіяні каскадери з такою самою масою тіла, яка була й у головних героїв, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет.

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У крижаній воді басейну вони обіграють ідентичну сцену з Титаніка і навіть повторюють рухи героїв. Після – забираються на пліт, на якому каскадер, що виконує Джека, починає тремтіти через переохолодження. Хоч він і намагається втриматися на поверхні, але тіло стає важчим. Очевидно, тому вони не змогли б залишитися на плоту разом.

Зазначимо, що з моменту виходу кінострічки минуло 25 років, проте режисер досі чує від фанатів сумніви — невже Джек не міг вижити після того, як Титанік пішов на дно.

Тепер же Кемерон вирішив розставити всі крапки над i, розсіявши сумніви фанатів.