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Персони

Джастін Бібер вимагає від H&M вибачень: Їхні товари просто сміття

20 Грудня 2022, 13:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джастин Бибер
Джерело: Getty Images

Канадський поп-співак Джастін Бібер звернувся до бренду одягу H&M із вимогами отримати вибачення. За заявами артиста, шведська компанія використовує образ Бібер без дозволу.

Про це Джастін заявив у Instagram, щоб розповісти своє бачення ситуації.

– Я не схвалював жодну з колекцій товарів, які вони виставили в H&M… і все це без мого дозволу та схвалення. Між іншим, я не купив би це, — заявив Бібер у сторіз.

Бибер

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Також відомий артист закликав своїх фанів не купувати товар, який він назвав сміттям.

– Товар H&M, який вони зробили з моїм чином – сміття, і я не схвалив це. Не купуйте ці товари, – додав музикант.

До списку товарів із зображенням співака входять сумка, толстовки та чохли для телефону, прикрашені словами з тексту Бібера.

Враховуючи, що в артиста близько 270 млн підписників у Instagram, користувачі масово заповнили сторінку H&M, закликаючи видалити незатверджений продукт.

Як і очікувалося, представники бренду відповіли на заяви музиканта.

– Як і у випадку з усіма іншими ліцензійними продуктами та партнерськими відносинами, H&M наслідувала належні процедури затвердження, – заявив представник компанії.

Швидше за все, Бібер подасть до суду на бренд.

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Джастін Бібер
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