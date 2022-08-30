Дитяче Євробачення 2022: Суспільне мовлення запускає голосування за журі фіналу нацвідбору

Суспільне мовлення запускає голосування за журі фіналу нацвідбору на Дитяче Євробачення 2022. Тепер глядачі можуть обирати не лише представника нашої країни, а й склад суддів.

З 30 серпня до 6 вересня на сайті Дитячого Євробачення проходитиме голосування за кандидатів до складу журі. Серед претендентів – Влад Дарвін, Софія Іванько, Сергій Кейн, Михайло Клименко, Дар’я Красновецька, Krutь, Тоня Матвієнко, Анжеліка Рудницька, Мирослава Салій, Христина Соловій.

Так, кожен із глядачів може віддати свій голос за того, за кого вважатиме за потрібне. Необхідно зайти на сайт і проголосувати. Авторизуватися можна через Facebook і Gmail.

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За результатами голосування буде сформовано рейтинг кандидатів. Трьом членам журі, які наберуть більше голосів, буде запропоновано підписати угоду із Суспільним.

У разі, якщо хтось із них не зможе підписати угоду, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком результатів голосування.