Блогерка Христина Решетнік розповіла, як здійснила свою дитячу мрію в 33 роки. Дружина телеведучого Григорія Решетніка вирішила навчитися грати на фортепіано, і емоціями поділилася в Instagram.

Так, у відео можна побачити, як Христина разом із репетитором робить свої перші кроки у грі на клавішному інструменті. Блогерка зізнається – для неї це давня мрія, і вона робить усе, чого не могла зробити в дитинстві.

– Мені 33, і я почала вчитися гри на фортепіано. Я давно мріяла про це! Зараз надолужую те, що не вдалося реалізувати в дитинстві. Такого розриву свідомості в мене не було давно – відчувала, як інтенсивно працюють дві півкулі мозку, – заявила Решетнік.

Дружина ведучого звернулася і до прихильників – вона закликала до розвитку та розширення горизонтів і ніколи не зупинятися.

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Останнім часом сім’я ведучого на СТБ роблять усе, щоб втілити мрії одне одного в реальність. Приміром, Решетнік спустився із синами в метро – це була їхня мрія, адже вони ніколи не були в підземці. Ведучий зізнався, що сам любить це місце ще зі студентських років.

Фото: Христина Решетнік