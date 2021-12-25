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Дике Різдво та гра у сніжки: Вєрка Сердючка відкрила фінал Україна має талант

25 Грудня 2021, 19:17
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Дике Різдво та гра у сніжки: Вєрка Сердючка відкрила фінал Україна має талант

У фіналі шоу Україна має талант запалила Вєрка Сердючка. На сцені зірка представила нову пісню Wild Christmas.

Сердючці вдалося подарувати глядачам проекту новорічний настрій. Вєрка разом із мамою та балетом на сцені постала у светрах із оленями.

В кінці номеру артисти разом із суддями Україна має талант грали у сніжки. До речі, англомовна пісня Wild Christmas вийшла у двух версіях, зокрема з аранжуванням у стилі 80-х.

Нагадаємо, що сьогодні стане відомий переможець шоу Україна має талант. За перемогу борються 11 учасників.

Список фіналістів визначали зіркові судді – шоумен Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Євген Кот. А от переможця Україна має талант оберуть глядачі за допомогою смс-голосування.

Теги
Вєрка Сердючка , СТБ , Україна має талант
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