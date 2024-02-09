Ведуча Фактів ICTV та національного марафону Єдині новини Оксана Гутцайт розповіла про життя в умовах війни і про родичів у Харкові.

Оксана Гутцайт про життя в умовах війни та страхи

Так, в інтерв’ю Фактам ведуча зізналася, що вона вірить у нашу перемогу, хоч і боїться, коли над головою летять ракети.

– Але ракета пролітає, я встаю, дякую ЗСУ і Богові та йду далі у справах. Віра в перемогу і те, що все буде добре, за два роки нікуди не зникла, – зазначає Оксана.

Гутцайт додала, що за два роки війни так і не змогла звикнути до ситуації, яка відбувається навколо нас. Ведуча також розповіла і про батьків, які у перші місяці війни були в Харкові.

Зараз дивляться

– Так, вони там були досить довго і переїхали на дачу – вона з протилежного боку тієї, звідки йшли росіяни. І все одно недалеко від них падали касетні снаряди. Мені вдалося їх забрати з Харкова, і майже рік вони не були вдома. Коли повернулися, то сказали, що вже нікуди не поїдуть. Тепер живуть вдома на Салтівці – зараз центр міста вважається найстрашнішим районом, – зазначила ведуча.

Відомо, що ведуча активно допомагає і розвитку культури під час війни. Приміром, у листопаді 2023 року відбулася презентація артпроєкту про війну та казки — Оксана Гутцайт займалася озвученням казок. Ведуча зазначила, що наші казки можуть відображати національний характер, ідентичність та унікальний погляд на світ.