Співачка Софія Ротару відреагувала на російський ракетний обстріл України в ніч на 1 травня. Артистка звернулася до сил Протиповітряної оборони (ППО) нашої країни.

Зокрема, Ротару подякувала захисникам неба за те, що вони знешкодили російські ракети. Зробила виконавиця це у звичній для себе формі – за допомогою картинки в Instagram-stories.

На графіку зображено нічне небо і велика рука над містом, яка ловить ворожі ракети. Із зірок викладена абревіатура ППО.

– Дякую, – коротко написала Ротару на зображенні, додавши емодзі у вигляді складених рук.

Раніше Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по Умані. 28 квітня російські ракети влучили в багатоповерхівку з мирними людьми.

Тоді співачка оприлюднила фото зруйнованої частини будинку. На тлі руйнувань рятувальники відчайдушно намагаються загасити вогонь, витягнути постраждалих і звільнити від завалів.