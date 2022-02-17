Український співак Wellboy не планує брати участь у Євробаченні навіть якщо йому запропонують. Так, хоч музикант потрапив у топ3 за результатами Нацвідбору з піснею Nozzy Bossy, його мало цікавлять скандали навколо конкурсу.

Про це Wellboy заявив у одному з останніх інтерв’ю. Він навіть не знав, що Аліна Паш не поїде представляти Україну до Турина. За словами Антона, зараз він займається новими релізами, альбомами та створенням матеріалу – скандали на цю тему йому не дуже цікаві.

Втім, Wellboy додав, що всі фіналісти гідні представляти Україну на конкурсі, але сам наступного року не планує брати участь у Нацвідборі.

– Двічі в одну річку не увійдеш, – заявив музикант.

Однак він додав, що все може змінитись.

Нагадаємо, що 16 числа Суспільне припинили участь у відборі Аліни Паш на Євробачення 2022 року, у зв’язку з чим артистка не поїде представляти Україну. Оргкомітет посилається на ситуацію, що сталася довкола підробленої довідки.

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Про те, хто поїде на Євробачення 2022 року стане відомо о 12.00 у п’ятницю, 18 лютого – на цей час заплановано засідання наглядової ради АТ НСТУ. Обговорюватиметься ситуація, і те, кого зрештою відправлять до Турина.