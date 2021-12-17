Український боксер Володимир Кличко похвалився у своєму Instagram фото з Томом Крузом. На знімку вони зображені в кабіні вертольота.
– Не всі місії нездійсненні, якщо ви працюєте з правильними людьми в команді, – написав Кличко, натякаючи на фільм Місія нездійсненна за участю Круза.
Такий тандем викликав захоплення підписників:
- Том Круз – реально вогонь! Два круті хлопці!
- У першу чергу – літаки!
- Чудова компанія!
- Том Круз взагалі старіє?
- Дві легенди.
Днями стало відомо, що Том Круз подарував команді фільму Місія нездійсненна 300 різдвяних тортів. Актор прилетів до Лондона, щоб пригостити колег десертом, зробленим у його улюбленій пекарні. За даними The Sun, політ приватним літаком обійшовся Крузу в тисячі доларів.
Раніше до мережі потрапили кадри смертельного трюку Тома Круза з фільму Місія нездійсненна 7. На відео він стрибає зі скелі в Норвегії на мотоциклі, а потім розкриває парашут для приземлення. Paramount вважає цей момент найскладнішим у кар’єрі Круза.
Прем’єра фільму Місія нездійсненна 7 запланована на травень 2022 року. Зйомки були досить складними – на початку літа роботу над фільмом довелося призупинити через Covid-19. Тоді Круза та всю знімальну команду відправили на самоізоляцію.