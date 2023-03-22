Акторка Ксенія Мішина похизувалася своїх рельєфним і підтягнутим тілом після схуднення.
Зірка оприлюднила серію відвертих фото в Instagram, на яких постала в шкіряній спідній білизні та приспущених штанях.
– Вирішувати вам, – написала під фото Кенія, залишивши емодзі у вигляді бургера й авокадо.
Пікантні фото Мішиної справили чимале враження серед її підписників, які почали розхвалювати зірку за спортивне тіло. Однак знайшлися і критики, які вважають, що таке схуднення – занадто.
Зараз дивляться
- Ні, ну це космос.
- Це вже занадто. Не красиво.
- Немає ніжності та жіночності.
- Прекрасна жінка в чудовій формі та гармонії з собою.
- Скільки роботи варто було зробити, щоб досягти такого результату. Розумничка!
- Це занадто. Ніби копчене філе.
- Мені два бургери, будь ласка, і авокадо на десерт.
- Пишаюся вами.
- Жінка має бути жіночною і ніжною, ні одного, ні другого на фото не бачу, – пишуть у коментарях Мішиної.
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина показала трансформацію свого тіла за чотири місяці, оприлюднивши фото до і після. За словами акторки, це її найкраща форма за 33 роки життя.
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