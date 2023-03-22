Акторка Ксенія Мішина похизувалася своїх рельєфним і підтягнутим тілом після схуднення.

Зірка оприлюднила серію відвертих фото в Instagram, на яких постала в шкіряній спідній білизні та приспущених штанях.

– Вирішувати вам, – написала під фото Кенія, залишивши емодзі у вигляді бургера й авокадо.

Пікантні фото Мішиної справили чимале враження серед її підписників, які почали розхвалювати зірку за спортивне тіло. Однак знайшлися і критики, які вважають, що таке схуднення – занадто.

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Ні, ну це космос.

Це вже занадто. Не красиво.

Немає ніжності та жіночності.

Прекрасна жінка в чудовій формі та гармонії з собою.

Скільки роботи варто було зробити, щоб досягти такого результату. Розумничка!

Це занадто. Ніби копчене філе.

Мені два бургери, будь ласка, і авокадо на десерт.

Пишаюся вами.

Жінка має бути жіночною і ніжною, ні одного, ні другого на фото не бачу, – пишуть у коментарях Мішиної.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина показала трансформацію свого тіла за чотири місяці, оприлюднивши фото до і після. За словами акторки, це її найкраща форма за 33 роки життя.