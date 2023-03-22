Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Думка шанувальників розділилася: Ксенія Мішина похвалилася рельєфним тілом

22 Березня 2023, 16:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина похизувалася своїх рельєфним і підтягнутим тілом після схуднення.

Зірка оприлюднила серію відвертих фото в Instagram, на яких постала в шкіряній спідній білизні та приспущених штанях.

– Вирішувати вам, – написала під фото Кенія, залишивши емодзі у вигляді бургера й авокадо.

Пікантні фото Мішиної справили чимале враження серед її підписників, які почали розхвалювати зірку за спортивне тіло. Однак знайшлися і критики, які вважають, що таке схуднення – занадто.

Зараз дивляться
  • Ні, ну це космос.
  • Це вже занадто. Не красиво.
  • Немає ніжності та жіночності.
  • Прекрасна жінка в чудовій формі та гармонії з собою.
  • Скільки роботи варто було зробити, щоб досягти такого результату. Розумничка!
  • Це занадто. Ніби копчене філе.
  • Мені два бургери, будь ласка, і авокадо на десерт.
  • Пишаюся вами.
  • Жінка має бути жіночною і ніжною, ні одного, ні другого на фото не бачу, – пишуть у коментарях Мішиної.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина показала трансформацію свого тіла за чотири місяці, оприлюднивши фото до і після. За словами акторки, це її найкраща форма за 33 роки життя.

Читайте також:
Тина КарольЗ 15 років на дієтах: Тіна Кароль розсекретила свою вагу

Теги
Ксенія Мішина Схуднення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь