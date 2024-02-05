Народний артист України Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії.

Яку пенсію отримує Павло Зібров

Він зізнався, що служив в Афганістані і, з огляду на це та інші заслуги, розраховував на більшу пенсію. За словами Зіброва, він отримує 7,5 тис. грн.

– Думав, що буде 50 тис., ну дулю з маком. Пенсія 7 500 грн. Є заначка на подарунки. $1 тис. має бути обов’язково. Десь під подушкою. Моя справа заробляти гроші, а Марина (дружина, – Ред.) рахує. Зараз відкладати не виходить. Багато волонтерської роботи, – сказав артист.

Зібров зазначив, що у нього зараз мало корпоративів, бо “люди стали менше гуляти”. Артист вважає себе заможною людиною, адже має все необхідне для життя.

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– Для життя у мене є все: житло, дача, машина, сім’я, театр, друзі, комерційна робота. Я відносно багата людина, – сказав він.

Раніше Павло Зібров розповідав, що його дуже дратує російська мова. Однак до старшого покоління, яке розмовляє мовою країни-агресора, у нього претензій немає, чого не може сказати про молодь.

Фото: Павло Зібров